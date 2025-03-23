Кулинарный шедевр: знаменитый повар поделился рецептом идеального вареного яйца.

Если вы часто готовите вареные яйца, наверняка у вас есть свой любимый способ их приготовления. Однако знаменитый шеф-повар Джейми Оливер предлагает свой метод, гарантирующий идеальный результат каждый раз.

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По словам Джейми, ключ к успеху состоит в том, чтобы использовать яйца одного и того же размера, и он советует всегда брать большие яйца для этого способа. В то же время, Оливер подчеркивает, что есть еще один важный момент, который не стоит игнорировать.

Прежде чем начать варить яйцо, шеф добавляет "крошечную щепотку соли" в кастрюлю с кипящей водой. Это, по его словам, помогает предотвратить возможные трещины на скорлупе во время варки. Далее, используя ложку, он осторожно погружает яйцо в кипящую воду, несколько раз вынимая его и снова опуская. Этот шаг помогает яйцу равномерно погрузиться на дно кастрюли.

Что касается времени варки, Джейми дает точные рекомендации в зависимости от желаемого результата. Если вы хотите получить яйца всмятку, ему достаточно варить их всего 5,5 минут. Для полумягких яиц шеф советует варить их 7,5 минут, а для твердых – 11-12 минут.

Важно помнить, что после того, как вы извлечете яйцо из кипящей воды, процесс приготовления не останавливается, поскольку скорлупа выполняет роль своеобразной "мини-печи". Поэтому, чтобы прекратить варку и предотвратить перепекание, Оливер рекомендует немедленно переложить яйцо в холодную воду. Это не только помогает охладить его, но и делает очищение скорлупы гораздо проще.

Благодаря этому простому, но эффективному методу, вы сможете каждый раз получать идеальные вареные яйца, независимо от того, любите ли вы их всмятку, полумягкими или твердыми.

Ранее "Комментарии" писали, что в Великобритании на благотворительном аукционе продали редкое куриное яйцо, имеющее идеально круглую форму. За этот необычный лот покупатель отдал около 550 долларов. Интересно, что находку обнаружили случайно на ферме, и поначалу даже не догадывались, насколько она особенная.