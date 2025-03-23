logo

BTC/USD

85248.91

ETH/USD

1997.75

LTC/USD

91.31

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Кулинарный шедевр: знаменитый повар поделился рецептом идеального вареного яйца.
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулинарный шедевр: знаменитый повар поделился рецептом идеального вареного яйца.

Если вы хотите получить яйца всмятку, ему достаточно варить их всего 5,5 минут.

сегодня, 22:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Если вы часто готовите вареные яйца, наверняка у вас есть свой любимый способ их приготовления. Однако знаменитый шеф-повар Джейми Оливер предлагает свой метод, гарантирующий идеальный результат каждый раз.

Кулинарный шедевр: знаменитый повар поделился рецептом идеального вареного яйца.

Фото: из открытых источников

По словам Джейми, ключ к успеху состоит в том, чтобы использовать яйца одного и того же размера, и он советует всегда брать большие яйца для этого способа. В то же время, Оливер подчеркивает, что есть еще один важный момент, который не стоит игнорировать.

Прежде чем начать варить яйцо, шеф добавляет "крошечную щепотку соли" в кастрюлю с кипящей водой. Это, по его словам, помогает предотвратить возможные трещины на скорлупе во время варки. Далее, используя ложку, он осторожно погружает яйцо в кипящую воду, несколько раз вынимая его и снова опуская. Этот шаг помогает яйцу равномерно погрузиться на дно кастрюли.

Что касается времени варки, Джейми дает точные рекомендации в зависимости от желаемого результата. Если вы хотите получить яйца всмятку, ему достаточно варить их всего 5,5 минут. Для полумягких яиц шеф советует варить их 7,5 минут, а для твердых – 11-12 минут.

Важно помнить, что после того, как вы извлечете яйцо из кипящей воды, процесс приготовления не останавливается, поскольку скорлупа выполняет роль своеобразной "мини-печи". Поэтому, чтобы прекратить варку и предотвратить перепекание, Оливер рекомендует немедленно переложить яйцо в холодную воду. Это не только помогает охладить его, но и делает очищение скорлупы гораздо проще.

Благодаря этому простому, но эффективному методу, вы сможете каждый раз получать идеальные вареные яйца, независимо от того, любите ли вы их всмятку, полумягкими или твердыми.

Ранее "Комментарии" писали, что в Великобритании на благотворительном аукционе продали редкое куриное яйцо, имеющее идеально круглую форму. За этот необычный лот покупатель отдал около 550 долларов. Интересно, что находку обнаружили случайно на ферме, и поначалу даже не догадывались, насколько она особенная.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости