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Кофе превратится в напиток для похудения благодаря этим ингредиентам.

Есть три натуральных ингредиента, которые можно добавить в любимый напиток, чтобы ускорить метаболизм и способствовать похудению.

сегодня, 10:30
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Клименко Елена

Хотите поддерживать стройную фигуру, но не представляете свое утро без кофе? Есть три натуральных ингредиента, которые можно добавить в любимый напиток, чтобы ускорить метаболизм и способствовать похудению. Издание Marca рассказывает, как сделать кофе еще более полезным.

Кофе превратится в напиток для похудения благодаря этим ингредиентам.

Фото: 24 Канал

Что добавить в кофе для лучшего обмена веществ

Кофе – один из самых популярных напитков в мире, а в сочетании с определенными компонентами он может стать еще и эффективным средством для поддержания здорового веса.

Эта ароматная специя не только улучшает вкус кофе, но и помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что уменьшает тягу к сладкому и предотвращает резкие скачки инсулина. Кроме того, корица обладает легким термогенным эффектом, что способствует ускорению метаболизма. Достаточно добавить чайную ложку кофе, чтобы получить дополнительный бонус в процессе похудения.

Активное вещество куркумы – куркумин – обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что хроническое воспаление может затруднять снижение веса, а куркума помогает бороться с этим фактором. Добавление щепотки куркумы к кофе может положительно повлиять на пищеварение и ускорить обмен веществ.

Натуральное какао без сахара – еще один отличный ингредиент для тех, кто хочет похудеть. Оно содержит антиоксиданты и теобромин – вещество, способствующее ускорению метаболизма и сжиганию жира. К тому же какао улучшает настроение, стимулируя выработку эндорфинов. Добавив немного какао-порошка в кофе, вы получите не только отличный вкус, но и дополнительный заряд энергии.

Замените обычный кофе полезным напитком с этими добавками – и ваш путь к идеальной форме станет еще приятнее.

Портал "Комментарии" писал , что кофе – это популярный напиток, который с одной стороны полезен для организма, с другой – вреден. Хотя умеренное потребление кофе может иметь некоторые преимущества, чрезмерное употребление может нанести вред определенным органам.



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Источник: https://www.marca.com/en/lifestyle/fitness/2025/03/28/67e6c371268e3ec31e8b45bb.html
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