Какой сегодня праздник отмечают в Украине – 20 марта

20 марта – день, отмечаемый по всему миру рядом значимых событий и праздников. В этот день в Украине празднуют День весеннего равноденствия, символизируя начало астрономической весны. Это время, когда Солнце пересекает экватор, позволяя дню и ночи продолжаться примерно одинаково по всей планете. С этого момента северное полушарие начинает получать больше солнечного света, что способствует росту дневного света и повышению температуры.

Какой сегодня праздник в Украине?

Параллельно с Днем весеннего равноденствия, 20 марта отмечается Всемирный день Земли – праздник, направленный на привлечение внимания необходимости сохранения природных ресурсов и важности мира между народами. Возникновение этого дня связывают с акциями активистов Денниса Гайеса и Гейлорда Нельсона в 1970 году, которые заложили основу для международного экологического сознания.

Одновременно с экологической тематикой, 20 марта мир отмечает Всемирный день здоровья полости рта, инициированный Всемирной стоматологической федерацией в 2007 году. Это напоминание о значении гигиены полости рта и здоровье зубов для общего благополучия человека.

Не менее значим Международный день счастья, установленный ООН в 2012 году по инициативе Джейма Илаена. Этот день призван напомнить каждому человеку о важности счастья и положительном отношении к жизни, особенно в условиях глобальных вызовов.

В список праздников, отмечаемых 20 марта, также входят Международный день астрологии, символизирующий начало астрологического нового года, Всемирный день театра для детей и юношества, День библиомании, посвященный любителям книг, а также Всемирный день поведенческого анализа, установленный в честь рождения Берреса Фредерика Скиннер.

Интересно, что 20 марта также отмечаются менее известные, однако не менее важные праздники, такие как Всемирный день рассказа, Всемирный день воробья, направленный на сохранение этих птиц, Всемирный день лягушек, акцентирующий внимание на сохранении амфибий, и Всемирный день муки, чествуя один из древнейших пищевых продуктов.

Традиции и запреты в этот день варьируются в разных культурах. Да, существует верование о том, что 20 марта следует избегать употребления алкоголя, проведения оперативных вмешательств и посещения стоматолога. Также советуют воздержаться от ссор и конфликтов.

На этот день приходятся и народные приметы, которые пытаются предсказать будущее по погодным условиям: от прогноза урожая грибов до надежд на богатую траву, что указывает на будущее благополучие и плодородие земли.