Какие праздники отмечаются 15 марта: что нельзя делать сегодня

15 марта выделяется своей уникальной мозаикой событий, каждое из которых отражает глобальные аспекты человеческого опыта и сосуществования. От защиты прав потребителей до увековечения искусства речи, от борьбы с полицейской жестокостью до преодоления исламофобии, этот день является свидетельством слаженных усилий международного сообщества в стремлении к более справедливому и гуманному миру.

Что отмечаем 15 марта

Всемирный день ораторского искусства, начатый Саймоном Гибсоном в 2015 году, — отметить и развивать искусство публичного выступления. Организуя события более чем в 100 странах, этот день напоминает нам о силе слова как о средстве выражения идей и объединении людей вокруг общих целей.

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается с целью напоминания о важности защиты прав каждого лица в контексте потребления товаров и услуг. Этот день напоминает о необходимости обеспечения честности, прозрачности и справедливости в отношениях между потребителями и производителями.

Всемирный день сна подчеркивает значение здорового сна для физического и психического здоровья человека. Основанный Всемирной федерацией сна в 2008 году этот день служит платформой для распространения информации о важности сна и разъяснения проблем, связанных с его нарушениями.

Международный день борьбы с полицейской жестокостью и Международный день борьбы с исламофобией оба направлены на повышение осведомленности о критических социальных проблемах. Первый основанный по инициативе организаций "Коллектив противодействия полицейской жестокости" и "Черный флаг" в 1997 году, отмечает потребность в глобальной борьбе с неправомерными действиями полиции. Второй, признанный Генеральной Ассамблеей ООН в 2022 году, отмечается как ответ на растущую волну исламофобии в мире, побуждая к развитию терпимости и мира.

Эти события, хотя и разные по своей сути, объединены общей целью – они напоминают нам о ценности гуманизма, взаимопонимания и уважения в межчеловеческих отношениях. Они служат напоминанием о том, что каждый из нас играет роль в создании более справедливого и безопасного мира, независимо от наших различий.

В этот день также почитается память святых мучеников Агапия и семи мучеников Кесарийских.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено мыть голову — вас ждет разлука с родным человеком.

Чтобы не сглазили, нельзя выходить в одежде, на которой не приколота шпилька.

Не стоит ссориться, злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции

Весело чирикают воробьи – ждите солнечного дня;

Журавли низко летят – к ненастью;

Облачная погода – возможно, пойдет дождь.