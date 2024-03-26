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Какие праздники отмечают украинцы 26 марта

26 марта ежегодно мир отмечает Фиолетовый день или День больных эпилепсией

сегодня, 10:16
Автор:
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Черновалова Кристина
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В середине весны, 26 марта, Украина отмечает сразу несколько важных событий, отмечаемых как на национальном, так и на международном уровнях. Этот день является символом героизма, борьбы за здоровье и культурных традиций.

Какие праздники отмечают украинцы 26 марта

Что отмечают 26 марта. Фото из открытых источников

День Национальной гвардии Украины

Установленный в 2015 году указом президента Петра Порошенко, День Нацгвардии отмечается с целью чествования воинов, стоящих на страже безопасности страны. Отделения оперативного назначения, полки охраны и важных государственных объектов составляют основу военного формирования. Этот день символизирует единство и преданность воинов обороне государственных границ и защите гражданского населения.

Фиолетовый день: борьба с мифами об эпилепсии

Также 26 марта символизирует борьбу с эпилепсией — состоянием, до сих пор окруженным многочисленными мифами и недоразумениями. Инициированный в 2008 году Кэссиди Меган, Фиолетовый день имеет целью повысить осведомленность об этой болезни и поддержать тех, кто с ней живет. Фиолетовая лента, как символ сознания, призывает общество приобщиться к преодолению стигматизации людей, страдающих эпилепсией.

Всемирный день вермута: культурное и гастрономическое значение

По инициативе испанской компании MAD VERMUT, этот день отмечается как чествование одного из самых универсальных и легендарных напитков мира. Вермут, ароматизированное крепленое вино, настаивающееся на травах и специях, в частности на полыни, существовал еще в античное время, но сейчас переживает свой новый расцвет среди любителей коктейлей и гурманов. Этот праздник был инициирован испанской компанией MAD VERMUT с целью разнообразия и универсальности вермута как напитка, объединяющего культуры и поколения во всем мире. Вермут является ключевым компонентом многих классических коктейлей, и его уникальный вкус и аромат вдохновляют барменов на создание новых напитков.

Интересно, что 26 марта также богат народными приметами и традициями. По старинным верованиям, именно в этот день можно было предусмотреть погоду на конец сентября. Да, ясное и солнечное утро предвещало конец снегопадов, а заморозки на земле обещали холодную и дождливую весну. Оставшийся на крышах снег свидетельствовал о том, что он не скоро растает, а зеленая черемуха была знаком до начала посадки картофеля.

В свете этих традиций и современных празднований, 26 марта становится днем, когда украинцы и люди по всему миру имеют возможность не только отметить важность обороны и безопасности, поддержать тех, кто столкнулся с вызовами здоровья, но и отметить культурное наследие из-за уникальных напитков и народные традиции



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