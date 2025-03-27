Как вырастить хороший урожай сочной свеклы: полезные советы

Свёкла богата витаминами, минералами и антиоксидантами. Он придает вкус блюдам, таким как борщ, салаты и смузи, а также полезен для здоровья. Съедобны не только корнеплоды, но и листья свеклы, которые по полезным свойствам не уступают шпинату. Чтобы вырастить вкусную и сочную свеклу, следуйте нескольким простым советам.

Фото: 24 Канал

Когда сажать свеклу:

Свёкла любит прохладу, поэтому ее лучше сажать весной или в конце лета. Сразу после стабильного потепления (от 7 до 10 ° C) можно высевать семена в землю, а для осеннего урожая – в июле-августе.

Подготовка почвы:

Свёкла растет в рыхлом, хорошо дренированном грунте с нейтральным или слабокислым pH (6,0–7,0). Перед посадкой обработайте землю, удалите сорняки, добавьте перегной или компост. Помните, что избыток азотных удобрений может вызвать рост листьев, а не корнеплодов.

Посев семян:

Перед посадкой семена можно замочить на 12-24 часа для лучшего прорастания. Сеют на глубину 1,5 см, с расстоянием 1-2 см между семенами. После прорастания прореживают растения, оставляя 3-4 см между ними (для больших корнеплодов – 7-10 см).

Полив и уход:

Свёкла нуждается в умеренном, регулярном поливе. Недостаток воды делает корнеплоды жесткими, а избыточный может привести к гниению. Рекомендуется мульчировать почву для сохранения влаги и борьбы с сорняками.

Питание:

Для хорошего урожая полезно дважды в сезон применять фосфорно-калийные или органические удобрения, такие как зола или травяные настои. Избегайте использования свежего навоза во избежание волокнистой мякоти.

Когда собирать урожай:

Свёкла обычно созревает через 50-70 дней после посадки. Собирать его можно, когда диаметр корнеплодов достигает 4-8 см. Листья также можно срезать для использования в кулинарии.

Полезные советы:

Не сажайте свеклу на одном месте несколько лет подряд. Хорошо растет после картофеля, лука, моркови, капусты. Плохо – после шпината и мангольда из-за общих вредителей.

Собранную свеклу храните в сухую погоду, обрезав ботву до 1-2 см и храните в прохладном месте.

Выращенная свёкла будет не только полезной, но и вкуснее магазинной.

Ранее портал "Комментарии" писал, что свёкла, известная своим насыщенным красным цветом и сладким вкусом, является не только популярным ингредиентом во многих кухнях мира, но и настоящим сокровищем для здоровья.