Как встречают Новый год в Украине: история, обычаи и традиции

Среди всего многообразия праздников, существующих в современном мире, Новый год занимает особое место и пользуется наибольшей привязанностью. Вероятно, это связано с его способностью создавать ощущение таинственности и дарить веру в то, что предстоящий период принесет положительные изменения и превзойдет предыдущий.

В традиционном мировоззрении наших предков Новый год воспринимался как переломный момент – граница между отжившим и новорожденным временем, между завершением и началом. Ему придавали значение своеобразного перехода в будущее, от которого зависела дальнейшая судьба человека. Считалось, что слова, поступки и моральное поведение в канун праздника, а также выполнение обрядовых действий определяют течение жизни на протяжении всего следующего года. С течением истории большинство этих обычаев было утрачено. В последние десятилетия праздничная культура украинцев испытала влияние массовых развлечений, а также традиций западноевропейских и восточных народов. Однако даже сейчас, когда новогоднее празднование часто сводится к просмотру телевизионных программ, застолию и употреблению напитков, украинцы все же стремятся дополнить праздничную трапезу символическими ритуальными элементами.

Обычай называть годы "летами", а также разделение годового цикла на летнюю и зимнюю части сформировались под влиянием земледельческого уклада жизни. В дохристианское время начало года приходилось на 1 марта — период пробуждения природы и наступления "лета", которое длилось до начала осени. Именно этим объясняется наличие в новогодних щедривках образов ласточки под окном хозяина или седой кукушки в саду, олицетворяющих приход тепла, жизни и урожая.

Когда праздновали Новый год

После введения христианства на Руси постепенно утвердилась византийская система христианского исчисления, по которой отсчет времени начинался с 1 сентября 5509 г. до н. э. — дать, что считалось днем сотворения мира. Эту систему официально закрепил VI Вселенский собор в 681 году.

В то же время, западноевропейские церкви пользовались другим способом исчисления времени — от Рождества Христова. Дату рождения Иисуса в VI веке определил монах Дионисий Малый. Обе традиции опирались на юлианский календарь, созданный александрийским ученым Созигеном и внедренный еще при Юлии Цезаре в 45 году до н. э. Однако начало года в этих системах отличалось: в юлианском календаре Новый год наступал 1 января, а в византийском — 1 сентября.

Введенное "сверху" сентябрьское новолетие оказало незначительное влияние на повседневную жизнь простых людей. Для хозяйственных нужд люди и дальше ориентировались на традиционный земледельческий календарь, начиная отсчет года с марта. В 1492 году исполнилось семь тысяч лет со дня сотворения мира, и наступление нового тысячелетия вызвало страх перед возможным концом света. Когда же апокалиптические ожидания не оправдались, в Московском царстве было принято решение закрепить сентябрьский Новый год как общий церковно-государственный праздник.

Кардинальные перемены произошли в конце XVII века. В 1699 году Петр I, стремясь согласовать государственные дела с европейскими странами, отдал приказ перейти на новое летоисчисление — от Рождества Христова, а начало года установить 1 января. Вместе с этим был введен европейский формат празднования 1700: салюты, пушечные выстрелы, громкие застолья и украшение жилищ елками или хвойными ветвями. Впрочем, после смерти царя эти обычаи быстро утратили популярность, и новогодние елки долгое время можно было увидеть разве что на крышах кабаков.

Появление традиции украшать елку в Украине

Обычай украшать елку пришел в Украину из Европы и утвердился с середины XIX века, прежде всего в среде состоятельных слоев. Об отличиях между рождественскими традициями господ и крестьян писал Иван Франко, отмечая, что знать ставила в доме ель, в то время как простые люди вносили в дом рождественский сноп — дедуля, который устанавливали в углу в Сочельник.

В христианской традиции елка толкуется как образ Дерева жизни, охраняемый архангелом с огненным мечом и символизирующий утраченный и обещанный человеку рай. Рождество же осмысливается как момент восхождения Божьего на землю для возвращения человечеству спасения, а звезда на верхушке елки олицетворяет Вифлеемскую звезду — предвестницу рождения Христа.

Несмотря на изменения календарных дат, 1 сентября и дальше сохраняло особое значение в жизни украинцев как начало церковного и учебного года. 1 января в православной традиции посвящен празднику Обрезания Господня и чествования святителя Василия Великого.

Как праздновали Новый год украинцы

Наши предки встречали приход нового года в чистом, празднично упорядоченном доме. В зависимости от состоятельности хозяев в доме ставили елку или же дедух. Верили, что будущий год формируется действиями самого человека, поэтому важное значение придавали тому, как был прожит предыдущий период. Подготовка к празднику охватывала не только приготовление угощений, но и духовное очищение через молитву и сорокадневный пост. Вечер накануне Нового года называли "щедрым" или "богатым", ведь стол ломился от яства: мясных блюд, колбас, студни, жаркого, рыбы, тушеной капусты, блинчиков. Кроме кутьи, непременно пекли пироги. Хозяин, прячась за большой миской с ними, выражал пожелания, чтобы и в следующем году семья жила в изобилии.

Предновогодний вечер в православной традиции посвящен святой Мелании Римлянке, а первый день нового года по старому стилю — почитанию святителя Василия Великого. Именно поэтому эти дни в народе получили названия "Молния" и "Василий". В некоторых регионах, в частности, на Бойковщине, к празднику выпекали специальные обрядовые хлеба — "василие". По всей Украине было принято поздравлять людей, названных в честь святого.

Новый год в советские времена

События 1917 коренным образом изменили праздничные традиции. В 1918 году советские власти ввели переход на григорианский календарь, реформированный еще в XVI веке папой Григорием XIII. Хотя этот календарь постепенно приняли католические и протестантские страны, православная церковь отказалась признавать реформу, оставшись при юлианском стиле, отличающемся на 13 дней. В результате этого народные новогодние обычаи были перенесены на 14 января по новому стилю.

В первые годы советской власти Рождество объявили "пережитком прошлого", а рождественскую елку запретили как религиозный символ. Однако со временем, в рамках идеологической работы с населением, отношение к ней изменилось. В 1930 году в Кремле установили елку для детей рабочих с пятиконечной звездой на вершине. Массовое распространение традиция получила после публикации статьи Павла Постышева в газете "Правда" в конце 1935 года. С тех пор новогодние празднования с елками начали проводить в школах, клубах и на предприятиях, а обязательными персонажами стали Дед Мороз и Снегурочка. В сельской местности елка как атрибут Нового года закрепилась только в 1960-х годах.

Люди старшего поколения до сих пор различают "официальный" и "собственный" Новый год, предпочитая последний. Поскольку "государственное" празднование почти не имело обрядового наполнения, народ постепенно дополнял его элементами из Старого Нового года и заимствованиями из восточных традиций.

Современная модель встречи Нового года является сочетанием разных культурных наслоений: рождественских мотивов (елка, подарки), советского наследия (обращение руководителей, бой часов), восточных верований (выбор одежды по символу года) и магических действ — в частности сжигания записок с желаниями и символическим "принятием".

Почему шампанское стало новогодним напитком

Игристое вино, известное как шампанское, хотя и возникшее в XVII веке в Западной Европе, появилось на украинских землях только в XIX веке. В 1878 году князь Лев Голицын основал в Крыму завод шампанских вин. В то же время украинская элита предпочитала другие напитки — европейские вина, мед, крепкую водку и разнообразные настойки. Даже в небогатых семьях на праздники подавали домашние наливки из ягод и фруктов.

Ситуация изменилась в 1960-х годах, когда советские виноделы разработали технологию массового производства игристого вина, что сделало его доступным для широких слоев населения. Шампанское стало символом Нового года не только из-за своей "праздничности", но и благодаря эффектному открыванию бутылки. Громкий хлопок пробки напоминал выстрел — шум, который в традиционной культуре считался способом отпугивания злых сил.

В отличие от сдержанного и сосредоточенного Рождества, Новый год носил веселый, шумный характер и допускал молодежи баловство. В то же время церковь предостерегала верующих от излишеств — в пище, напитках и поведении. Осознавая возможные "перегибы", участники новогодних маскарадов на Гуцульщине после завершения праздников и сегодня символически "смывают грехи" в потоке. Наши предки верили, что в новогоднюю ночь обновляется весь мир, а небо становится открытым, поэтому искренние желания, задуманные в полночь или высказанные другим, обязательно сбываются.

Как уже писали "Комментарии", новогодняя ночь издавна считается особым моментом, когда граница между прошлым и будущим становится тонкой. Поэтому во многих культурах существует традиция гаданий на Новый год – для исполнения желаний, предсказания судьбы и поиска любви. Считается, что ритуалы, проведенные под бой курантов или первые часы нового года, имеют сильнейшую энергетику.