Как спастись от жары ночью: египетский способ

Жаркие дни радуют не всех, но настоящая проблема возникает ночью. Тогда температура воздуха немного снижается по сравнению с дневной, и вы хотите наконец-то заснуть, но пот буквально льется из вас. Что делать и как помочь себе заснуть в жаркую погоду.

Как спастись от жары ночью. Фото из открытых источников

Этим летом в разных уголках мира фиксируют аномально высокие температуры. В частности, в Китае был установлен один из исторических рекордов, когда температура поднялась до 52,2 градуса по Цельсию. В Украине пока нет такой жары, однако жара в 30 градусов тоже изнурительна.

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Во время таких жарких дней большинство из нас тянется к кондиционерам и электрическим вентиляторам. Однако для некоторых людей кондиционер вызывает негативное влияние, в частности, он может вызвать простуду, сушить кожу и слизистые. Однако это не значит, что мы обречены на жару. Задолго до изобретения кондиционера в 1902 году люди использовали другие способы понижения температуры в ночное время.

У Египтян большой опыт, как бороться с жаркими ночами. Вам понадобится только простыня или полотенце. Вот что обычно делают египтяне.

Намочите большое полотенце или простыню в холодной воде, а затем сильно отожмите. Ткань должна быть влажной, но не мокрой. Теперь мы используем ее как одеяло, то есть покрываемся им. Влажная ткань обеспечит приятную прохладу и крепкий сон.

Конечно, если вы не хотите заснуть под чем-то мокрым, можно воспользоваться другим способом. Просто повесьте влажную простыню на открытое окно. Таким образом, теплый воздух, который попадает в помещение, будет охлаждаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай побил исторический рекорд температуры.

Также "Комментарии" писали, что в Украину возвращается жара: столбик термометра будет показывать 34 градуса.