Как продлить жизнь новогодней елке: запомните эти правила

Каждый год в конце года мы сталкиваемся с одной и той же проблемой – найти идеальную елку. Как только мы ее найдем, нас ожидает новая дилемма: что делать, чтобы елка простояла как можно дольше, не теряла игл и выглядела свежей во время праздничных дней. Используя эти полезные советы, вы сможете продлить жизнь новогодней елки на длительное время.

Как продлить жизнь новогодней елке. Фото из открытых источников

Покупка елки

Это правило кажется простым и логичным, однако многие игнорируют его. Покупая новогоднюю елку нужно выбрать как можно более свежую. Елка, которую срезали незадолго до покупки, будет стоять дольше, чем та, которая уже была в магазине несколько недель. Лучшим вариантом в таком случае будет покупка новогоднего дерева у владельца елочной плантации, ведь крупные магазины не гарантируют, что елка у них "первой свежести". Также можно спросить у продавца, когда было срезано дерево. Еще одним показателем свежести елки будет отсутствие опавших игл под ней. Если под новогодним деревом много игл или они массово осыпаются от прикосновения, это не будет признаком свежести елки.

Типы новогодних деревьев

Новогодние деревья не все одинаковы, ведь на рынке существует много хвойных, которые используются для новогодних праздников: елки, пихты, сосны или некоторые экзотические виды. Однозначно наиболее выносливыми в этом случае являются сосны. Даже если сильно потрясти сосну, то ее хвоя обычно будет держаться. Кроме того, в комнате с сухим воздухом она будет стоять долго, тогда как от елки останутся только ветки без зеленых игл.

Акклиматизация елки перед установкой

После того, как вы выбрали новогоднюю елку и привезли домой, дерево сначала нужно поставить в прохладное помещение для акклиматизации. Если вы внесете елку из холодного двора в теплую комнату, это может привести к преждевременному выпадению игл. Чтобы этого избежать, елку можно поставить в гараж или на балкон. Однако это должно быть затененное место, ведь прямые солнечные лучи также оказывают негативное влияние на выносливость елки.

Место для новогодней елки в комнате

После акклиматизации елка готова стать новогодним деревом в комнате. Однако, чтобы елка долго стояла, нужно найти правильное место для нее. Больше всего вредит новогодней елке сухой воздух от отопления, сильные сквозняки и перепады температур. Поэтому следует избегать теплых и проветривающих мест. Также елку следует ставить как можно дальше от кондиционера и батарей.

Подставка под елку

Теоретически, новогоднее дерево можно поставить на любую подставку, лишь бы крепко закрепить ствол. Но, для большей выносливости елку следует поставить в контейнер с водой, срезав несколько сантиметров у основания, что облегчит впитывание воды. Уровень воды в резервуаре следует часто проверять и при необходимости доливать. Однако не стоит верить в волшебные свойства сахара или других добавок. Таким образом, невозможно продлить долговечность срезанной елки или сосны.

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