Как пережить блекаут и не сойти с ума: психологические советы

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Черновалова Кристина
Постоянные отключения света в Украине – это не только бытовой дискомфорт, но и серьезный удар по психологическому состоянию граждан. Раздражение, злоба, бессилие – эти эмоции становятся постоянными спутниками многих украинцев. Психологиня Ирина Сонина рассказала "Комментариям", как справиться с этим вызовом.
Как сохранить душевное равновесие во время отключения света
"Отключение света – это не просто неудобство, это разрушение планов, препятствие для работы, дополнительный стресс в уже напряженной ситуации", – отмечает Сонина. Она подчеркивает, что постоянное чувство нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне может привести к серьезным психологическим проблемам.
Как украинцам сохранить душевное равновесие в этой ситуации? Ирина Сонина предлагает несколько стратегий:
Обеспечьте себе комфорт Если ваша работа зависит от электроэнергии, найдите место с генератором. Позаботьтесь о том, чтобы иметь все необходимое при отключении – это уменьшит тревогу и раздражение.
Найдите занятия: Используйте время блекаутов для хобби, чтения, игр – любой деятельности, которая отвлечет от стресса и доставит удовольствие.
Обратитесь к специалисту: Регулярная психологическая поддержка поможет справиться с тревогой и стрессом не только во время отключений, но и в повседневной жизни.
Упражняйте медитацию и йогу: Эти техники помогут успокоить ум и тело, найти внутреннее равновесие.
Мечтайте: Думайте о будущем, о том, что вы будете делать после войны, какие новые цели поставите перед собой – это даст вам сопротивление и надежду.
Используйте технику дыхания: Глубокое и сознательное дыхание поможет снизить уровень стресса и тревоги.
"Все мы сильны, но всем нам нужна поддержка. Не стесняйтесь просить помощи, разговора или просто объятий, если вам тяжело", – подчеркивает Ирина Сонина.
Психологиня также призывает помнить, что мы все сейчас в одинаковых условиях, и всем тяжело. "Не стоит сгонять свою злобу и раздражение на окружающих. Люди вокруг вас не виноваты в отключениях света", – подчеркивает она.
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Донбас
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