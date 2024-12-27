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Как оставаться здоровым зимой: витамины, которые необходимо употреблять

Поддержка иммунитета в зимний период

27 декабря 2024, 21:00
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Амбарцумян Анна

Зимний период приносит не только холодную погоду, но и повышенный риск простуд и других заболеваний. Для поддержания здоровья и укрепления иммунитета важно обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами. В этой статье рассмотрим ключевые витамины, которые следует употреблять зимой и продукты, являющиеся их источниками.

Как оставаться здоровым зимой: витамины, которые необходимо употреблять

Полезные продукты. Фото freepick

1. Витамин D: "Солнечный" витамин

Витамин D синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, однако зимой его уровень может снижаться из-за короткого светового дня и ограниченного пребывания на улице. Этот витамин играет немаловажную роль в укреплении иммунной системы и помогает организму усваивать кальций, что необходимо для здоровья костей.

Источники витамина D:

  • Жирная рыба (лосось, тунец, сардины)

  • Печень трески

  • Яйца

  • Молочные продукты

  • Грибы

2. Витамин C: природный антиоксидант

Витамин C известен своими антиоксидантными свойствами и способностью повышать сопротивляемость организма инфекциям. Он способствует защите клеток и поддержанию их здоровья, а также помогает в заживлении ран.

Источники витамина C:

  • Цитрусовые (апельсины, грейпфруты)

  • Ягоды (клубника, черная смородина)

  • Киви

  • Болгарский перец

  • Брокколи

3. Витамины группы B: Поддержка энергии и нервной системы

Витамины группы B, в частности B6, B9 (фолиевая кислота) и B12, играют важную роль в поддержании здоровой иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями и стрессом. Они также способствуют превращению пищи в энергию, что особенно важно в зимний период.

Источники витаминов группы B:

  • Мясо (говядина, свинина, птица)

  • Рыба (тунец, лосось)

  • Яйца

  • Бобовые (нут, фасоль)

  • Цельнозерновые продукты

4. Витамин A: Защита слизистых оболочек

Витамин A необходим для поддержания здоровья кожи и слизистых, которые являются первой линией защиты от инфекций. Он также способствует нормальному функционированию зрения и иммунной системы.

Источники витамина A:

  • Морковь

  • Сладкий картофель

  • Шпинат

  • Печень

  • Яйца

5. Витамин E: Антиоксидантная защита

Витамин E является мощным антиоксидантом, помогающим защищать клетки от повреждений и поддерживает иммунную функцию. Он также способствует здоровью кожи и волос.

Источники витамина E:

  • Орехи (миндаль, фундук)

  • Семена (подсолнечные, тыквенные)

  • Растительные масла (оливковое, подсолнечное)

  • Шпинат

  • Авокадо

6. Цинк: Минерал для иммунитета

Цинк является важным минералом, поддерживающим функционирование иммунной системы и способствующим заживлению ран. Он помогает организму бороться с вирусами и бактериями.

Источники цинка:

  • Мясо (говядина, свинина)

  • Морепродукты (устрицы, крабы)

  • Бобовые (нут, чечевица)

  • Орехи и семена

  • Цельнозерновые продукты

7. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты

Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Они также способствуют укреплению иммунитета и улучшают общее состояние организма.

Источники омега-3:

  • Жирная рыба (лосось, скумбрия)

  • Льняное масло

  • Чиа семена

  • Грецкие орехи

  • Соевые бобы

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Источник: https://comments.ua/ua
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