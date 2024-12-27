Как оставаться здоровым зимой: витамины, которые необходимо употреблять

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Амбарцумян Анна
Зимний период приносит не только холодную погоду, но и повышенный риск простуд и других заболеваний. Для поддержания здоровья и укрепления иммунитета важно обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами. В этой статье рассмотрим ключевые витамины, которые следует употреблять зимой и продукты, являющиеся их источниками.
Полезные продукты. Фото freepick
Витамин D синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, однако зимой его уровень может снижаться из-за короткого светового дня и ограниченного пребывания на улице. Этот витамин играет немаловажную роль в укреплении иммунной системы и помогает организму усваивать кальций, что необходимо для здоровья костей.
Жирная рыба (лосось, тунец, сардины)
Печень трески
Яйца
Молочные продукты
Грибы
Витамин C известен своими антиоксидантными свойствами и способностью повышать сопротивляемость организма инфекциям. Он способствует защите клеток и поддержанию их здоровья, а также помогает в заживлении ран.
Цитрусовые (апельсины, грейпфруты)
Ягоды (клубника, черная смородина)
Киви
Болгарский перец
Брокколи
Витамины группы B, в частности B6, B9 (фолиевая кислота) и B12, играют важную роль в поддержании здоровой иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями и стрессом. Они также способствуют превращению пищи в энергию, что особенно важно в зимний период.
Мясо (говядина, свинина, птица)
Рыба (тунец, лосось)
Яйца
Бобовые (нут, фасоль)
Цельнозерновые продукты
Витамин A необходим для поддержания здоровья кожи и слизистых, которые являются первой линией защиты от инфекций. Он также способствует нормальному функционированию зрения и иммунной системы.
Морковь
Сладкий картофель
Шпинат
Печень
Яйца
Витамин E является мощным антиоксидантом, помогающим защищать клетки от повреждений и поддерживает иммунную функцию. Он также способствует здоровью кожи и волос.
Орехи (миндаль, фундук)
Семена (подсолнечные, тыквенные)
Растительные масла (оливковое, подсолнечное)
Шпинат
Авокадо
Цинк является важным минералом, поддерживающим функционирование иммунной системы и способствующим заживлению ран. Он помогает организму бороться с вирусами и бактериями.
Мясо (говядина, свинина)
Морепродукты (устрицы, крабы)
Бобовые (нут, чечевица)
Орехи и семена
Цельнозерновые продукты
Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Они также способствуют укреплению иммунитета и улучшают общее состояние организма.
Жирная рыба (лосось, скумбрия)
Льняное масло
Чиа семена
Грецкие орехи
Соевые бобы
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