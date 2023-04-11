Как не угробить авто на мойке, - советы экспертов

Автомобильные эксперты назвали пять типичных ошибок, которые допускают водители во время мойки транспорта на автомойке. Об этом сообщает "Апостроф", пишут "Комментарии".



Автоэксперты назвали пять главных ошибок водителей на автомойке

Сильно загрязненный автомобиль . Следует приезжать на автомойку хотя бы раз в неделю. Мысль о том, что слой грязи защищает лакокрасочное покрытие от песка, солей и абразивных частиц – миф. Чем больше грязи – тем труднее ее устранить без последствий для покрытия. В то время как контакт со щетками, особенно для сильно загрязненного автомобиля, может быть губительным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Перепад температур . Не стоит на раскаленный кузов изливать потоки холодной воды, ведь такое закаливание проявится впоследствии. Из-за перепада температур в лаке возникают незаметные микротрещины. Впоследствии они будут пропускать влагу, спровоцирующую коррозию. Во избежание этого нужно потратиться перед летним сезоном на дополнительную полировку. Чтобы уберечь стекло авто перед мытьем в жару, следует постепенно охладить салон с помощью системы кондиционирования. Подобное нужно делать при мытье сильно "замерзших" авто.

Недосушивание элементов кузова . Неполное высушивание многочисленных элементов кузова, замков чревато тем, что зимой можно не попасть в автомобиль. Поэтому нужно проследить, чтобы они тоже насухо (а не символически) протерли уплотнители двери и что не менее важно – лючок и крышку топливного бака.

Подкапотное пространство . Его не следует мыть под слишком высоким давлением. Современные машины изобилуют разными датчиками и другой электроникой. Кроме того, вода под высоким давлением легко проникает в отверстия блоков управления. Поврежденная проводка, поврежденные радиаторы или даже сбитая краска – это то, что ждет после этого.

Близкий контакт с водой . Не стоит подносить "сопло" "керхера" слишком близко к кузову. Хотя эффективнее сбивается грязь, особенно в районе арок, однако давление потока воды может составлять 140 бар, а это серьезное испытание для лакокрасочного покрытия. Поверхностный защитный слой вибрирует и краска может покрыться микротрещинами.

Напомним, "Комментарии" писали, что в марте украинский автопарк пополнили 14,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек . Это на 6% больше, чем в феврале.

Речь шла на портале "Комментарии" и о снижении в Украине продаж новых и подержанных гибридных авто из-за нестабильной ситуации с электроэнергией, хотя еще раньше такие автомобили пользовались большим спросом среди краян.

Читайте на страницах "Комментариев" — в ОАЭ неизвестный приобрел самый дорогой автомобильный номер в мировой истории.