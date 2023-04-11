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Как не угробить авто на мойке, - советы экспертов

Температура, давление, сушка: все это может испортить машину, если не соблюдать элементарные правила

11 апреля 2023, 22:22
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Автор:

Моесеенко Валентина

Автомобильные эксперты назвали пять типичных ошибок, которые допускают водители во время мойки транспорта на автомойке. Об этом сообщает "Апостроф", пишут "Комментарии".

Как не угробить авто на мойке, - советы экспертов

Автоэксперты назвали пять главных ошибок водителей на автомойке

Сильно загрязненный автомобиль . Следует приезжать на автомойку хотя бы раз в неделю. Мысль о том, что слой грязи защищает лакокрасочное покрытие от песка, солей и абразивных частиц – миф. Чем больше грязи – тем труднее ее устранить без последствий для покрытия. В то время как контакт со щетками, особенно для сильно загрязненного автомобиля, может быть губительным.


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Перепад температур . Не стоит на раскаленный кузов изливать потоки холодной воды, ведь такое закаливание проявится впоследствии. Из-за перепада температур в лаке возникают незаметные микротрещины. Впоследствии они будут пропускать влагу, спровоцирующую коррозию. Во избежание этого нужно потратиться перед летним сезоном на дополнительную полировку. Чтобы уберечь стекло авто перед мытьем в жару, следует постепенно охладить салон с помощью системы кондиционирования. Подобное нужно делать при мытье сильно "замерзших" авто.

Недосушивание элементов кузова . Неполное высушивание многочисленных элементов кузова, замков чревато тем, что зимой можно не попасть в автомобиль. Поэтому нужно проследить, чтобы они тоже насухо (а не символически) протерли уплотнители двери и что не менее важно – лючок и крышку топливного бака.

Подкапотное пространство . Его не следует мыть под слишком высоким давлением. Современные машины изобилуют разными датчиками и другой электроникой. Кроме того, вода под высоким давлением легко проникает в отверстия блоков управления. Поврежденная проводка, поврежденные радиаторы или даже сбитая краска – это то, что ждет после этого.

Близкий контакт с водой . Не стоит подносить "сопло" "керхера" слишком близко к кузову. Хотя эффективнее сбивается грязь, особенно в районе арок, однако давление потока воды может составлять 140 бар, а это серьезное испытание для лакокрасочного покрытия. Поверхностный защитный слой вибрирует и краска может покрыться микротрещинами.

Напомним, "Комментарии" писали, что в марте украинский автопарк пополнили 14,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек . Это на 6% больше, чем в феврале.

Речь шла на портале "Комментарии" и о снижении в Украине продаж новых и подержанных гибридных авто из-за нестабильной ситуации с электроэнергией, хотя еще раньше такие автомобили пользовались большим спросом среди краян.

Читайте на страницах "Комментариев" — в ОАЭ неизвестный приобрел самый дорогой автомобильный номер в мировой истории.



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