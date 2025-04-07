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Как хранить зелень свежей в течение месяцев: эксперт раскрыла простой способ

Эксперт посоветовала, как лучше хранить зелень

сегодня, 16:35
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Клименко Елена

Зелень, как базилик, петрушка и кориандр, часто портится в холодильнике быстрее, чем хотелось бы, что является проблемой для многих хозяек. Но есть простое решение для сохранения свежести этих трав. Как удлинить свежесть зелени

Как хранить зелень свежей в течение месяцев: эксперт раскрыла простой способ

Фото: из открытых источников

Добавление свежей зелени в блюда значительно улучшает их вкус. Травы, такие как розмарин, базилик и петрушка, часто попадают в наши покупки благодаря своей популярности, пишет express.co.uk.

Эксперт из TikTok Шантель Мила поделилась советом, который поможет сохранить зелень свежей гораздо дольше. По ее словам, чтобы сохранить травы свежими в течение нескольких месяцев, достаточно простой формы для льда и одного основного ингредиента – оливкового масла.

Она показала, как можно сохранить розмарин свежим: просто разделите веточки на маленькие частицы и поместите их в отделение для льда. Затем залейте оливковым маслом и заморозьте. Шантель утверждает, что таким способом зелень сохраняется гораздо дольше.

"Если захотите использовать замороженную зелень, просто дайте ей чуть-чуть разморозиться или бросьте на горячую сковородку. Дальше продолжайте готовить, как обычно", — пояснила она.

К тому же оливковое масло не обязательно, можно использовать и воду. Масло просто облегчает процесс приготовления, ведь оно уже придает вкус.

Этот трюк позволяет хранить зелень свежей несколько месяцев, что делает его идеальным вариантом для тех, кто часто покупает много свежей зелени.

Портал "Комментарии" писал, что черемша – это ранняя весенняя зелень, которая имеет приятный чесночный аромат и богатый витаминно-минеральный состав. Она не только придает пикантности блюдам, но и обладает множеством полезных свойств для здоровья.



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