Грядки плодоносят без удобрений: что обязательно посеять ранней весной, чтобы урожай вырос в разы

Проніна Анна
Плодородие почвы можно повысить без затрат на минеральные комплексы и химические подкормки. Опытные огородники все чаще возвращаются к проверенному методу – посев сидератов ранней весной. Правильно подобранная культура способна одновременно разрыхлить землю, насытить ее азотом и угнетить сорняки.
Урожайность почвы вырастет в разы – какие сидераты нужно посеять уже в начале весны
Самым популярным весенним сидератом традиционно считается белая горчица. Она быстро сходит даже при невысоких температурах и формирует густой зеленый покров уже через 7–10 дней. Такой "зеленый ковер" защищает почву от пересыхания, удерживает влагу после таяния снега и препятствует росту сорняков. Кроме того, корневая система горчицы активно разрыхляет почву , улучшая ее структуру.
Однако горчица – только одна из возможностей. Чтобы эффект был еще более ощутимым, стоит обратить внимание и на другие сидераты.
Когда сеять сидера весной
Оптимальное время – как только сошел снег и почва стала пригодной для обработки. Земля должна быть влажной, но не переувлажненной. Семена можно равномерно рассыпать по грядке и слегка завернуть граблями. Дополнительного полива обычно не требуется – достаточно природной влаги.
Через 3–5 недель, до начала активного цветения, зеленый покров следует скосить и заработать в почве. Именно в этот момент сидераты содержат максимальную концентрацию питательных веществ.
Почему это выгодно
Сидераты не только повышают плодородие. Они:
– уменьшают количество сорняков без гербицидов;
– улучшают структуру даже истощенной почвы;
– стимулируют активность дождевых червей;
– уменьшают потребность в минеральных удобрениях.
Ранняя весна – лучший период для запуска природного механизма обновления земли. Один правильный посев может заменить несколько подкормок в течение сезона. И уже летом разница будет заметной – почва станет рыхлой, влажной и насыщенной, а урожайность приятно удивит.
