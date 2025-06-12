Эту ошибку при мытье клубники делает почти каждый: как следует правильно мыть ягоды

Пожалуй, не нужно никому напоминать, что все фрукты следует тщательно мыть перед употреблением. Однако большинство людей даже не догадываются, что могут испортить клубнику еще до того, как ее попробуют. Все из-за неправильной мойки ягод.

Как правильно мыть клубнику. Фото: pixabay

Мытье клубники в теплой воде кажется хорошей идеей, поскольку таким образом удаляется грязь лучше, чем в холодной. Однако высокая температура воды повреждает нежную структуру ягоды, делая ее мягкой, водянистой и склонной к быстрой порче. К тому же слишком горячая вода не гарантирует лучшей очистки от пестицидов или бактерий.

Для сохранения качества и удаления вредных веществ ягоды следует мыть холодной водой. Кроме того, при мытье клубники следует избавиться не только от грязи, но и бактерий и пестицидов.

Как правильно помыть клубнику

1. Промывка холодной водой

Начните с того, что ополосните ягоды клубники холодной проточной водой. Не срывайте плодоножку, ведь это помогает уменьшить всасывание воды и сохранить форму ягоды.

2. Кислотный раствор против бактерий

Чтобы уничтожить бактерии и яйца паразитов, приготовьте раствор из 3 столовых ложек лимонной кислоты на 1 литр холодной воды. Замочите клубнику на 5 минут, после чего тщательно промойте.

3. Щелочной раствор против пестицидов

Следующим шагом станет борьба с пестицидами. Растворите 1 столовую ложку пищевой соды в литре прохладной воды. Замочите ягоды еще на 5 минут, затем снова хорошо промойте.

4. Сушка

После очищения важно тщательно высушить клубнику. Для этого промокните ее бумажным полотенцем. Это предотвращает излишнюю влажность, которая ускоряет порчу ягод.

Также следует не мыть клубнику заранее. Лучше делать это непосредственно перед употреблением. После мытья держите ягоды в холодильнике в сухом контейнере, но не плотно накрывайте крышкой.

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