Это шокирует каждого: стало известно о влиянии ежедневного употребления яиц на организм.

Жизнь без яиц можно представить, но вряд ли этого хотелось бы — настолько они стали незаменимыми на кухне. Яйца – это и самостоятельное блюдо, и ключевой ингредиент в множестве салатов, выпечки и других вкусностей. Часто мы едим их автоматически, не задумываясь, какую пользу они приносят организму.

Фото: из открытых источников

На сайте Healthy To Me опубликовали видео, рассказывающее о положительном влиянии яиц на наше здоровье и о том, как меняется организм, если есть их каждый день.

Вот какие изменения могут произойти:

· Рост мышечной массы

Яйца – один из лучших источников белка с полным набором аминокислот. Всего одно яйцо содержит 6–7 г белка, который помогает формировать мышцы.

· Лучшая работа сердца

Исследования показывают, что 3–5 яиц в день могут оказывать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Пищевой холестерин в яйцах, вопреки старым мифам, полезен в умеренных количествах.

· Помощь в похудении

Белок способствует длительному ощущению сытости, что уменьшает частоту перекусов и помогает контролировать аппетит. Это делает яйца хорошим союзником по борьбе с лишним весом.

· Улучшение зрения

Лютеин и зеаксантин – антиоксиданты, защищающие глаза. Яйца помогают увеличить их уровень в крови, что положительно влияет на зрение.

· Стимулирование мозговой активности

В яйцах много веществ, поддерживающих работу мозга. Регулярное их потребление (3–5 яиц в день) может улучшить память, концентрацию и общую когнитивную функцию.

Портал "Комментарии" писал, что яйца считаются одним из самых питательных продуктов, содержащих белок, витамины и полезные жиры. В то же время они могут стать источником потенциальной опасности. Даже одно яйцо может стать причиной серьезного пищевого отравления, поэтому следует знать, как распознать испорченные яйца.