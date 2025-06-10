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Эти ягоды нельзя замораживать: они потеряют все витамины

Чтобы не потерять пользу от ягод, их нельзя замораживать

сегодня, 13:03
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Недилько Ксения

Замораживание – популярный способ сохранения сезонных фруктов и ягод. Большинство из нас забрасывает в морозильную камеру клубнику, чернику, малину, чтобы зимой тешить себя летними вкусами. Но знаете ли вы, что некоторые ягоды категорически не следует замораживать? Они не только потеряют свой вкус и консистенцию, но почти все полезные вещества.

Эти ягоды нельзя замораживать: они потеряют все витамины

Иллюстративное фото

Какие именно ягоды нельзя замораживать?

1. Калина

Эти ягоды нельзя замораживать: они потеряют все витамины - фото 2

Калина богата витаминами С, А, Е, флавоноидами и антоцианами. Но именно эти вещества чувствительны к перепадам температур. При замораживании калина теряет до 90% витамина С, а горечь, которую она имеет в свежем виде, после размораживания только усиливается. Лучше всего хранить калину в виде сока или перетертой с медом.

2. Облепиха

Эти ягоды нельзя замораживать: они потеряют все витамины - фото 3

Облепиха – настоящий рекордсмен по содержанию витамина С, однако при замораживании этот витамин быстро разрушается, особенно если ягоды долго хранятся в морозилке. Кроме того, после размораживания ягоды становятся кашеобразными и неприятными по вкусу. Лучше хранить облепиху в виде растительного масла или пасты.

3. Шиповник

Эти ягоды нельзя замораживать: они потеряют все витамины - фото 4

Шиповник – естественный иммуностимулятор. Но витамин С в ее составе также очень неустойчив к низким температурам. В замороженном шиповнике уже через несколько недель остается лишь небольшая часть полезных веществ. Альтернатива – высушивание шиповника или приготовление сиропа.

Почему теряются витамины?

Большинство витаминов, особенно витамин С (аскорбиновая кислота), очень чувствительны к воздействию температуры, света и кислорода. При замораживании происходит:

Микроповреждение клеток, из-за чего витамины окисляются;

нарушение структуры мякоти ягод;

Изменение вкусовых свойств после размораживания.

Что делать?

Если хотите сохранить полезные свойства упомянутых ягод, лучше:

сушить их (в сушилке или естественным способом);

перетирать с медом или сахаром (и хранить в холодильнике);

готовить натуральные пасты или соки.

Вывод

Замораживание – не универсальный метод. Некоторые ягоды, например калина, облепиха и шиповник, больше потеряют, чем сохранят, находясь в морозильной камере. Если вы заботитесь о здоровье и хотите получить максимум пользы, выбирайте альтернативные способы сохранения даров природы.

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