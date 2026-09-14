Эти простые правила безопасности на улице многие вспоминают слишком поздно

Специалисты поделились советами, которые помогают сохранять внимательность в городе во время поездок и в повседневной жизни. Некоторые рекомендации кажутся очевидными, но именно о таких мелочах легко забыть в нужный момент.

Знак аварийного выхода. Фото: TheOtherKev / Pixabay

Если нужна помощь, кричите "Пожар!" Если человек оказался в опасной ситуации, ему советуют громко и неоднократно кричать "Пожар!". Такая реакция может быстрее привлечь внимание окружающих, поскольку люди воспринимают пожар как непосредственную угрозу.

Носите с собой яркий фонарик. Компактный яркий фонарик может пригодиться в разных ситуациях. С его помощью можно подать сигнал SOS, привлечь внимание водителя при переходе дороги или предупредить других людей о проблеме на обочине.

Не оставляйте напиток без присмотра. На вечеринках и в барах советуют постоянно держать свой напиток в поле зрения. Если пришлось оставить его без присмотра, лучше не продолжать пить из этого стакана, а взять новый.

Не стойте вплотную к стене при повороте. Проходя за угол, лучше держаться от стены на некотором расстоянии. Это позволяет раньше заметить человека, который находится с другой стороны, и дает больше времени, чтобы среагировать.

Не отвлекайтесь на телефон во время ходьбы. Один из советов касается использования смартфона на улице. Постоянно глядя в экран, человек хуже замечает происходящее вокруг, поэтому во время движения лучше следить за обстановкой.

Сообщайте близким о свидании с незнакомцем. Если предстоит встреча с человеком, которого вы плохо знаете, стоит заранее сообщить знакомому его имя и место встречи. При знакомстве через приложение можно также отправить другу фотографию профиля и договориться о кодовом слове на случай, если понадобится помощь.

Не спешите ехать домой, если за вами следят. Если одна и та же машина продолжает двигаться за вами после нескольких поворотов, не стоит направляться домой. В такой ситуации рекомендуют поехать в общественное место или к отделению полиции.

Не указывайте имя ребенка на вещах. Не рекомендуется писать имя ребенка снаружи на одежде, рюкзаке или ланчбоксе. Также стоит избегать публикации расписания ребенка и фотографий, по которым можно определить, во что он одет в конкретный день.

Если услышали выстрелы, не ищите стрелка. При стрельбе в общественном месте не следует пытаться самостоятельно определить, откуда ведется огонь. Совет заключается в том, чтобы пригнуться и как можно быстрее покинуть опасную зону.