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Эти простые правила безопасности на улице многие вспоминают слишком поздно

Люди поделились советами, которые могут помочь избежать опасных ситуаций

14 сентября 2026, 15:31
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Автор:
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Сергій Кречмаровський

Специалисты поделились советами, которые помогают сохранять внимательность в городе во время поездок и в повседневной жизни. Некоторые рекомендации кажутся очевидными, но именно о таких мелочах легко забыть в нужный момент.

Эти простые правила безопасности на улице многие вспоминают слишком поздно

Знак аварийного выхода. Фото: TheOtherKev / Pixabay

  • Если нужна помощь, кричите "Пожар!" Если человек оказался в опасной ситуации, ему советуют громко и неоднократно кричать "Пожар!". Такая реакция может быстрее привлечь внимание окружающих, поскольку люди воспринимают пожар как непосредственную угрозу.

  • Носите с собой яркий фонарик. Компактный яркий фонарик может пригодиться в разных ситуациях. С его помощью можно подать сигнал SOS, привлечь внимание водителя при переходе дороги или предупредить других людей о проблеме на обочине.

  • Не оставляйте напиток без присмотра. На вечеринках и в барах советуют постоянно держать свой напиток в поле зрения. Если пришлось оставить его без присмотра, лучше не продолжать пить из этого стакана, а взять новый.

  • Не стойте вплотную к стене при повороте. Проходя за угол, лучше держаться от стены на некотором расстоянии. Это позволяет раньше заметить человека, который находится с другой стороны, и дает больше времени, чтобы среагировать.

  • Не отвлекайтесь на телефон во время ходьбы. Один из советов касается использования смартфона на улице. Постоянно глядя в экран, человек хуже замечает происходящее вокруг, поэтому во время движения лучше следить за обстановкой.

  • Сообщайте близким о свидании с незнакомцем. Если предстоит встреча с человеком, которого вы плохо знаете, стоит заранее сообщить знакомому его имя и место встречи. При знакомстве через приложение можно также отправить другу фотографию профиля и договориться о кодовом слове на случай, если понадобится помощь.

  • Не спешите ехать домой, если за вами следят. Если одна и та же машина продолжает двигаться за вами после нескольких поворотов, не стоит направляться домой. В такой ситуации рекомендуют поехать в общественное место или к отделению полиции.

  • Не указывайте имя ребенка на вещах. Не рекомендуется писать имя ребенка снаружи на одежде, рюкзаке или ланчбоксе. Также стоит избегать публикации расписания ребенка и фотографий, по которым можно определить, во что он одет в конкретный день.

  • Если услышали выстрелы, не ищите стрелка. При стрельбе в общественном месте не следует пытаться самостоятельно определить, откуда ведется огонь. Совет заключается в том, чтобы пригнуться и как можно быстрее покинуть опасную зону.

  • Обращайте внимание на выходы. Еще один полезный совет — заранее замечать выходы в незнакомых зданиях и общественных местах. Это может оказаться особенно важным, если возникнет чрезвычайная ситуация и придется быстро покинуть помещение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про историю невероятного выстрела снайпера Крейга Харрисона



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