Ці прості правила безпеки на вулиці багато хто згадує надто пізно

Спеціалісти поділилися порадами, які допомагають зберігати уважність у місті під час поїздок та у повсякденному житті. Деякі рекомендації здаються очевидними, але саме про такі дрібниці легко забути у потрібний момент.

Знак аварійного виходу. Фото: TheOtherKev / Pixabay

Якщо потрібна допомога, кричіть "Пожежа!" Якщо людина опинилася у небезпечній ситуації, їй радять голосно та неодноразово кричати "Пожежа!". Така реакція може якнайшвидше привернути увагу оточення, оскільки люди сприймають пожежу як безпосередню загрозу.

Носіть із собою яскравий ліхтарик. Компактний яскравий ліхтарик може стати в пригоді в різних ситуаціях. З його допомогою можна подати сигнал SOS, привернути увагу водія під час переходу дороги або попередити інших людей про проблему на узбіччі.

Не залишайте напій без нагляду. На вечірках та в барах радять постійно тримати свій напій у полі зору. Якщо довелося залишити його без нагляду, краще не продовжувати пити з цієї склянки, а взяти нову.

Не стійте впритул до стіни під час повороту. Проходячи за кут, краще триматися від стіни на певній відстані. Це дозволяє раніше помітити людину, яка перебуває з іншого боку, і дає більше часу, щоб зреагувати.

Не відволікайтеся під час ходьби. Одна з порад стосується використання смартфона на вулиці. Постійно дивлячись в екран, людина гірше помічає, що відбувається навколо, тому під час руху краще стежити за обстановкою.

Повідомляйте близьким про побачення з незнайомцем. Якщо має бути зустріч з людиною, яку ви погано знаєте, варто заздалегідь повідомити знайомому її ім'я та місце зустрічі. При знайомстві через застосунок можна також надіслати другу фотографію профілю та домовитися про кодове слово на випадок, якщо знадобиться допомога.

Не поспішайте їхати додому, якщо за вами стежать. Якщо одна і та сама машина продовжує рухатися за вами після декількох поворотів, не варто прямувати додому. У такій ситуації рекомендують поїхати до громадського місця або до відділення поліції.

Не вказуйте ім'я дитини на речах. Не варто писати ім'я дитини зовні на одязі, рюкзаку чи ланчбоксі. Також варто уникати публікації розкладу дитини та фотографій, за якими можна визначити, у що вона одягнена в конкретний день.

Якщо почули постріли, не шукайте стрільця. Під час стрілянини в громадському місці не слід намагатися самостійно визначити, звідки ведеться вогонь. Порада полягає в тому, щоб пригнутися і якнайшвидше залишити небезпечну зону.