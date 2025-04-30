Египетский способ хорошо выспаться: древняя техника помогает засыпать быстрее

Проблемы с засыпанием, частые пробуждения ночью и хроническая утренняя усталость знакомы симптомы для миллионов людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, расстройства сна наблюдаются у 40% взрослого населения по всему миру. Однако есть метод, который может улучшить качество сна и ускорить засыпание.

Как получить здоровый сон. Фото из открытых источников

Хотя фармацевтическая индустрия предлагает сотни препаратов, обещающих быстрое засыпание, многие ищут более естественные способы, как можно легко уснуть ночью. Один из таких вариантов это древний ритуал из Египта, который использовали во времена фараонов. Метод предполагает обертывание ног прохладными влажными тканями, пропитанными эфирными маслами лотоса или сандала.

"Египтяне знали, что понижение температуры помогает организму естественным образом перейти к ритму сна. Охлаждая ноги и вдыхая ароматические масла, мы можем замедлиться физически и умственно", — объясняет египетский врач Набил Харун.

По его словам, сочетание прохлады и приятных ароматов помогает провоцировать симпатическую нервную систему, позволяя войти в режим глубокой релаксации.

Египетский ритуал сна можно расширить летом, когда жара еще больше усложнит спокойный и продуктивный сон. Для этого нужно смочить простыню и накрыться ею как одеялом. Влажный материал поможет быстрее остыть и расслабиться. Некоторые люди пытаются спать под мокрой простыней, но этот вариант может стать слишком сильным сенсорным шоком и только усугубит сон.

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