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Две специи, которые отпугивают мух в доме

Как избавиться от мух в доме. Полезный совет, как две обычные специи могут отпугнуть мух.

20 июля 2025, 16:20
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Slava Kot

Лето не только сезон солнца и отдыха, но и время, когда в наших домах появляются нежелательные гости. Мухи не просто раздражают своим жужжанием, ведь они также являются переносчиками вредных бактерий и могут представлять угрозу здоровью. Однако для борьбы с этими надоедливыми насекомыми необязательно использовать агрессивную химию. Достаточно заглянуть в кухонный шкафчик и там вы найдете два эффективных средства против мух – корицу и каенский перец.

Две специи, которые отпугивают мух в доме

Как избавиться от мух в доме. Фото из открытых источников

Корица и каенский перец обладают резким ароматом, который не переносят мухи. Они содержат природные химические вещества, которые дезориентируют насекомых и лишают их желания оставаться в вашем доме. Один из самых действенных способов использования специй – это посыпать дно мусорного бака и крышку тонким слоем корицы и перца во время каждой замены пакета. А для усиления эффекта можно добавить лавровый лист или ватный диск с белым уксусом.

Также мухи могут появляться в других комнатах, в частности в ванной, кладовке или на подоконнике с комнатными растениями. Немного специй в этих зонах, и насекомые будут обходить дом стороной.

Однако следует помнить, что специи – это лишь часть комплексного подхода. Регулярное вынос мусора, мытье бака теплой водой с уксусом или содой, использование крышек с задвижками, правильное хранение органических остатков минимизирует риск появления мух. Кроме того, москитные сетки на окнах завершат систему естественной защиты.

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