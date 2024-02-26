День босса поздравления

Принято считать, что День босса еще в 1958 году основала секретарша из США Патриция Хароски. В то время она работала в компании State Insurance, которая занималась страхованием, а ее начальником был ее отец. Девушка хотела доставить отцу удовольствие и поблагодарить его за хорошее руководство от имени всех работников. Именно поэтому она отправилась в Торговую палату США и зарегистрировала там День шефа (босса). За дату празднования Патриция избрала день рождения отца.

Как поздравить шефа с праздником

Однако вероятно, День босса праздновали бы только в одной компании, но в 1962 году губернатор Иллинойса Отто Кернер услышал об идее Патриции, и она пришлась ему по душе. Ему понравилась идея девушки и он решил предоставить Дню босса официального статуса. После этого праздник начал отмечать не только в Соединенных Штатах, но и в Европе, Австралии и некоторых странах Африки.

Отмечают День босса и в Украине. Поэтому предлагаем несколько поздравлений, которые помогут сказать несколько добрых слов шефу.

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Примите наши искренние поздравления с праздником – Днем босса! Желаем вам процветания и выполнения самых грандиозных планов, успехов в работе и любых начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что Вы наметили, все, чего хотите, получается быстро и легко. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и счастья!

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Поздравляю с Днем Шефа и от всей души желаю быть самым крутым и добрым боссом на свете, находить всегда оптимально верные решения любых вопросов, иметь высокое положение в обществе, получать большой доход, дарить тепло и радость близким, быть любимым и счастливым человеком.

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Нет никого важнее босса! И я благодарю судьбы за то, что мне достался самый умный и профессиональный начальник! Поздравляю с праздником, желаю и дальше добиваться успехов в карьере!

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Поздравляю с Днем шефа. Желаю жесткости характера, смелых амбиций, рациональных идей и несомненного процветания. Желаю быть отличным боссом и оставаться отличным человеком. Пусть дела уверенно двигаются в сторону успеха. Пусть жизнь ведет счет счастливым и удачным дням.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, какие прикольные поздравления на укр. языке.