Цвета удачи: в чем встречать новый год 2024, чтобы привлечь благосклонность Зеленного Дракона

До наступления Нового 2024 года осталось менее недели! А это значит, что самое время задуматься о своем образе: правильный наряд не только сможет сделать вас звездой вечера, но также — привлечет удачу на год вперед. Как это сделать? Поможет магия цвета. "Комментарии" рассказывают в чем встречать 2024 год, чтобы привлечь в свою сторону удачу.

Согласно восточной философии, символ 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон, у которого есть свои предпочтения в цветах. Если вы хотите завоевать благосклонность этого могущественного покровителя года, рекомендуем подчеркнуть удачливые цвета и отказаться от той цветовой гаммы, которая не принесет благосклонность Дракона.





В каком цвете встречать 2024 год

Зеленого Деревянного Дракона, чтобы привлечь удачу

Самый благополучный выбор — палитра зеленых оттенков. Это могут быть изумрудный, оливковый, хаки, хромовый зеленый, цвет морской волны и так далее. Эти цвета символизируют покой и внутреннюю гармонию, привлекая удачу и счастье в вашу жизнь.

Еще один благородный цвет, ценный для Дракона — фиолетовый: от лавандовых и ежевичных оттенков до насыщенных сливовых и пурпурно-фиолетовых. Такие наряды подойдут для уверенных в себе людей, живущих в гармонии с самими собой и окружающим миром.

Красные костюмы и платья — идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть свой лидерский потенциал. Согласно восточной философии, они притягивают счастье, удачу и силу. Выбирайте насыщенные оттенки: огненный или карминно-красный, перламутрово-рубиновый, томатно-красный и прочее.

Черный также является любимым цветом Дракона. Он ассоциируется со строгостью, силой, престижем и элегантностью. Рекомендуем выбирать наряды из шелка или бархата — они в глубоком оттенке выглядят особенно привлекательно и дорого.

Существует цвет, который подходит для любого Нового года (не только 2024-го) — золотой. Добавьте его к своему праздничному образу, например, сияющий костюм или золотистый пиджак. Более простой вариант — дополните образ золотыми украшениями.





В каком цвете нельзя встречать 2024 год

Зеленого Деревянного Дракона

Удивительно, но не рекомендуется выбирать белый цвет для празднования Нового года 2024. В Китае он ассоциируется с трауром, в отличие от других стран. Так как год Дракона связан с восточным календарем, избегайте белоснежных, бежевых, молочных оттенков или айвори в новогоднюю ночь.

Также Дракон не одобряет желтый цвет. Ранее его носили только члены императорской семьи в Китае, а нарушителей этого правила жестоко наказывали. Хотя в современности такие строгие меры отменены, символ 2024 года уважает традиции, поэтому лучше избегать желтых нарядов в новогоднюю ночь.