Что такое белый налет на сливах: можно ли есть такие плоды

В конце лета и в начале осени особое внимание привлекают сливы — тогда их больше всего, и они самые вкусные. Часто сливы покрыты специфическим белым налетом, похожим на пыль. Что такое белый налет на сливах и можно ли его есть?

Что такое белый налет на сливах. Фото из открытых источников

Характерный налет на сливах – это тонкий защитный слой, особенно заметный на спелых плодах. Этот слой натуральный и образован благодаря природному воску. Он не вреден и не свидетельствует о порче слив или ухудшении их качества. Напротив, такой слой "пыли" на сливах может являться дополнительным показателем знака свежести, ведь со временем он исчезает.

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Обычно такой слой имеет белый цвет, а на солнце может переливаться синими и фиолетовыми оттенками. Налет легко стирается после прикосновения к сливам, или во время мытья плодов. Этот слой защищает плоды от внешних факторов, например от насекомых, бактерий или потери воды с поверхности сливы. Подобный защитный механизм есть в других фруктах и ягодах, в частности у винограда, ежевики или черники.

Несмотря на то, что восковая защита на сливах естественна и вполне безопасна для человека, фрукты необходимо мыть, ведь на них оседает пыль, бактерии во время транспортировки и хранения. Кроме того, на поверхности слив могут быть остатки пестицидов.

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