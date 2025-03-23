Что первым высеять этой весной: секреты от агрономов для урожайного сезона

Когда земля подсыхает, можно начинать подготовку грядок и посев семян, а также сажать растения. Агрономы рекомендуют определенную последовательность для посадки овощей в огороде.

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Что сеять в апреле

В первой половине апреля целесообразно высевать разные виды зелени: петрушку, пекинскую капусту, укроп, листовую горчицу, шпинат, салат, а также редис, горох и бобы. Повторный посев редиса, укропа и салата позволит продлить период их употребления – эти культуры можно сеять до 20 июня.

Петрушку следует высевать, когда земля еще достаточно влажная, на плодородной, желательно нейтральной почве. Также рекомендуется в первую очередь сеять укроп, а также листовой и кочанный салат.

Шпинат, являясь быстрорастущим, хорошо подходит для предварительного выращивания перед основными культурами. Семена шпината следует замочить на 1-2 суток перед высевом. Также высевают холодостойкие культуры, которые могут прорастать при температуре 3-5 градусов: морковь, лук, петрушку, пастернак.

В конце апреля можно высаживать рассаду ранней белокочанной и цветной капусты (при условии, что она имеет 5-6 листьев и прошла закалка) в открытый грунт.

Кроме того, в апреле можно сразу сеять холодостойкие декоративные цветы и злаки, не выращивая рассаду: вьюнок трехцветный, годецию, гипсофилу, календулу, космея, крупноцветный лен, люпин, мак, матиолу и фацелия. Если посевы накрыть, побеги появятся быстрее.

Что сажать в мае

Теплолюбивые культуры, такие как огурцы, фасоль, арбузы, тыквы и кукуруза, следует сажать после прогрева почвы до 11-13 градусов.

В первой половине мая можно высаживать раннюю капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок, редис, салат, фасоль и горох. Если в первые дни луны будет холодно, посевы лучше отложить до середины мая.

В конце мая наступает время для посадки теплолюбивых культур: огурцов, помидоров, кабачков, тыквы и кукурузы.

Какие культуры прорастают быстрее всего

Быстрее всего сходит горох — уже через 6 дней после высева. Кукуруза, огурцы, фасоль и редька прорастают через 7-8 дней. Через 10 дней появляются ростки капусты, щавеля и свеклы. Баклажаны, лук, кабачки, морковь и ревень сойдут через 2 недели. Дольше всего прорастают укроп, петрушка, пастернак и перец — до 16 дней.

Как уже писали "Комментарии", весна – это время, когда природа пробуждается, и огородники начинают активные работы на своих участках. Правильный выбор времени для посева ранних овощей является ключевым фактором для получения обильного урожая.