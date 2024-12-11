Что никогда не говорят своим детям психологи: три фразы

Слова, которые мы слышим в детстве, оставляют след на всю жизнь. не используют определенные изречения в общении со своими детьми. Рассмотрим три из них и объясним, почему они таковы. вредны.

Три фразы, которые психологи никогда не говорят детям

1. "Ты ничего не можешь поделать правильно"

Звучит строго, но для многих это привычная реакция на ошибки ребенка. Однако такая фраза отбивает всякое желание стараться. В результате ребенок может вырасти с убеждением, что все его попытки напрасны, а успех достигается лишь теми, кто "родился талантливым".

Психологи советуют заменить такие высказывания на поддержку. Например, скажите: "У тебя не получилось в этот раз, но я вижу, как ты стараешься. Давай попробуем вместе". Так вы покажете, что ошибки — это часть процесса, а не причина для уныния.

2. "Почему ты не можешь быть, как твой брат/сестра?"

Сравнение между детьми всегда создает атмосферу соперничества и обид. Вместо того, чтобы мотивировать, такая фраза порождает чувство неполноценности. Ребенок начинает думать: "Я недостаточно хорош, чтобы меня любили таким, какой я есть".

Эксперты отмечают, что каждый ребенок уникален и заслуживает индивидуального подхода. Лучше подчеркивайте его сильные стороны, например: "Я вижу, что у тебя большой талант к рисованию. Продолжай развиваться!".

3. "Не плачь, это неважно"

Игнорирование эмоций ребенка может показаться мелочью, но на самом деле это серьезная проблема. Когда ребенок слышит такие слова, он привыкает скрывать свои чувства, даже от близких. Во взрослой жизни это может превратиться в трудности в отношениях, ведь эмоциональная открытость — ключ к взаимопониманию.

Зато психологи советуют признавать эмоции ребенка. Вместо обесценивания скажите: "Я вижу, что ты расстроен. Это нормально так себя чувствовать. Как я могу тебе помочь?". Такой подход помогает ребенку понять и принять свои чувства, не стесняясь их.

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