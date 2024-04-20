Что нельзя класть в пасхальную корзину, а что стоит освятить

Совсем скоро украинцы будут праздновать главный церковный праздник – Светлое Христово Воскресение. В этом году христиане Восточного обряда будут его праздновать 5 мая. По случаю праздника накануне в Великую Субботу начнутся праздничные богослужения. По доброй традиции многие наши соотечественники посетят церкви и храмы, чтобы освятить пасхальную корзину. Издание "Комментарии" проанализировало советы священнослужителей, сделав выборку тех продуктов, которые можно освящать, а, наоборот, не нужно класть в пасхальную корзину.

Что нужно освятить на Пасху. Фото: из открытых источников

Церковь не советует нести в церковь на Пасху любой алкоголь, водку, пиво и т.п., за исключением кагора. Запрещается святить кровяную колбасу. Нельзя приносить в церковь материальные ценности – деньги, ключи, украшения и т.д. Кое-где можно встретить мнение, что якобы освященные продукты нужно разрезать освященным ножом. Но это не так, чем ни в коем случае нельзя освящать.

Что же касается того, что нужно положить в пасхальную корзину и что можно освящать, то прежде всего речь идет о куличе, символизирующем воскресшее тело Христа, победу жизни над смертью. Недаром апостол Павел в послании к коринфянам отмечал, что Пасха – это Христос, принесенный в жертву.

Также правильным будет освятить яйца, писанки, пасхальные яйца – символ новой жизни и воскресения. Также приветствуется освящение молочных продуктов, сыра, масла, потому что как младенец хочет маминого молока, так и человек Божьей благодати.

Допускается освящение мясных продуктов. Их освящение вытекает из ветхозаветного Пасхи, когда потребляли жертвенный ягненок. Недаром Иисуса называют еще Агнцем Божьим.

Правильным будет положить в пасхальную корзину хрен – это корни веры во Воскресение Иисуса Христа. А также соль, символизирующая в Библии способ связи между Богом и его народом. Во время нагорной проповеди Иисус называет учеников "солью земли". Ну и, конечно, допускается для освящения вино "Кагор".

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