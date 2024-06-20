Что нельзя делать 20 июня в Украине: приметы

Сегодня, 20 июня, в Украине отмечают одновременно несколько значимых событий, среди которых православный день памяти святого мученика Методия, епископа Патарского. В народе этот день также известен как Перепелятник – время, когда традиционно начиналась охота на перепелов.

Что отмечают украинцы 20 июня: народные приметы

Святой Методий почитается в Украине как покровитель духовности и терпения, а день его памяти в новом церковном календаре служит напоминанием о силе веры и жертвенности. Но не только церковь придает этому дню особое значение. Согласно народным верованиям, 20 июня следует избегать ссор, споров, зависти и сплетен. Также наши предки верили, что убийство паука в этот день может привести к несчастью, а признание в любви – к неожиданным последствиям.

Кроме того, народные приметы этого дня включают наблюдения за природой: если идет дождь, следует ожидать продолжительных осадков, а активность муравьев и паутин может предсказать погоду на ближайшие дни. По верованиям, дождливый день сегодня предвещает 40 дней плохой погоды.

Среди профессиональных и международных праздников, которые также отмечаются в Украине 20 июня, можно выделить Всемирный день беженцев и Всемирный день Wi-Fi.

Этот день также является днем ангела для многих украинцев по имени Теодор, Иван, Ян, Иннокентий и Федор, усиливая личное и семейное значение даты.

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