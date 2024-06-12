Сегодня, 12 июня, по новому стилю православные верующие в Украине отмечают память святого Онуфрия Великого и преподобного Петра Афонского. Этот день является значимым в религиозном календаре, ведь святой Онуфрий, раннехристианский отшельник, был одним из отцов Церкви и жил в IV веке в Египте. Его жизнь была полностью посвящена молитве и аскетизму, что сделало его символом духовной чистоты и отречения от мирских благ.

Что не стоит делать 12 июня: традиции и приметы

Святой вел уединенную жизнь в пустыне, где, согласно преданиям, его питали ангелы, а вокруг росла пальмовая роща, дарующая пищу в виде фиников и воды.

В этот день также вспоминают преподобного Исаакия Далматского по старому стилю. Практика чтения святых по старому и новому стилю подчеркивает глубокие корни православной традиции в украинской культуре.

Особенностью 12 июня являются также народные традиции и верования, связанные с этим днем. Существует поверье, что нельзя спать до полуночи, чтобы не упустить свои мечты и планы на будущее. Также рекомендуется избегать черной одежды, чтобы не привлечь несчастья, и не рассказывать сны, чтобы не помешать их исполнению.

На природу также обращают внимание: появление белок, высокий полет ласточек и утренний туман с росой служат признаками изменения погоды, что также играет важную роль в планировании сельскохозяйственных работ и деятельности на открытом воздухе.

В Украине сегодня также отмечают несколько государственных и профессиональных праздников: День работника фондового рынка, Международный день фалафель, Всемирный день борьбы с детским трудом и даже необычный, но важный день — День рождения противогаза. Это разнообразие праздников подчеркивает многоаспектность современной украинской культуры и общества.

Сегодняшний день также знаменателен для тех, кто носит имена Арсений, Андрей, Иван, Степан, Петр, Ян, Тимофей, Анна, и Юлиан, поскольку по православному календарю у них именины.