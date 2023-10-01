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Человек похудел на 136 килограмм: он придерживался одного правила

Джонатан Ходжсон задался целью уменьшить свой вес более чем на половину. Мужчина в самое худшее время весил 226 кг.

сегодня, 13:52
Автор:
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Slava Kot
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Несколько лет назад Джонатан Годжсон весил более 260 кг. Мужчина рассказал, что в какой-то момент достиг "полного дна", поэтому попытался изменить свою жизнь, в частности снизить свой вес. Вскоре Ходжсон скинул 136 кг с помощью одного правила.

Человек похудел на 136 килограмм: он придерживался одного правила

Джонатан Годжсон до и после потери веса. Фото: instagram.com/half_theman

В интервью Newsweek Джонатан Ходжсон рассказал, что у него были серьезные проблемы с пищевыми расстройствами в детстве, которые перешли и во взрослую жизнь. Мужчина в какой-то момент стал просто зависим от еды и описал ситуации, когда прятал свою еду от жены.


Однако впоследствии Джонатан решил похудеть. Это случилось, когда он не смог играть с собственными детьми из-за чрезмерной боли в спине, вызванной лишним весом. По словам Ходжсона, это был момент, когда он достиг "полного дна", а его вес был 226 кг.

"Невозможность гоняться за своими детьми по кухне или завязывать себе ботинки – это ужасно, и я действительно достиг полного дна", – рассказал Ходжсон.

Благодаря правильно подобранной диете и упражнениям Джонатан за два года похудел на 136 кг. Больше всего ему помог фитнес-инструктор, который посоветовал мужчине соблюдать правила 80/20. Это означает, что большинство блюд, которые вы едите, – это здоровые продукты, а остальные – маленькие удовольствия.

36-летний мужчина утверждает, что это правило заставило его быстро похудеть. Теперь он делится своей историей и фотографиями в соцсетях и поддерживает других в борьбе с лишним весом.

Джонатан Ходжсон почти приблизился к своей цели в 110 кг. Ему осталось сбросить еще около 15 кг для удовлетворительного результата. На март 2024 года у Джонатана запланирована операция по удалению лишней кожи. Благодаря этой операции он сбросит еще несколько килограммов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врачи удалили у женщины гигантскую опухоль: ее вес больше, чем у пациентки.

Также "Комментарии" писали, что ученые назвали сок, снижающий давление, помогает похудеть.



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Источник: https://www.newsweek.com/dad-shares-300-pound-weight-loss-food-addiction-1806964
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