Летняя жара ежегодно уносит тысячи жизней во всем мире. Высокая температура истощает организм, нарушает работу сердца, сосудов и мозга. Многие даже не подозревают, что некоторые привычные действия во время сильной жары могут стать смертельно опасными. Рассказываем, чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы не подвергать себя серьезной опасности.

Чего ни в коем случае нельзя делать во время жары — это может привести к смерти

1. Заниматься тяжелой физической работой или спортом под прямым солнцем

Во время жары организм и так работает на грани возможностей, пытаясь охладиться. Дополнительная нагрузка под прямым солнцем резко повышает риск теплового или солнечного удара, обезвоживания и остановки сердца. Особенно это опасно людям с болезнями сердца, лишним весом или высоким давлением.

2. Пить очень холодную воду большими глотками

Резкий контраст температур может вызвать спазм сосудов горла, желудка и даже сердца, иногда становится причиной смерти. Безопаснее всего пить прохладную воду небольшими глотками.

3. Резко охлаждаться после пребывания на жаре

Прыгать в холодный бассейн или под ледяной душ после жары – прямой путь к спазму сосудов, что может привести к инсульту или сердечному приступу. Охлаждаться нужно постепенно: сначала обмыть руки, лицо, шею, затем погрузить ноги.

4. Выходить на улицу без головного убора

Солнечный удар может произойти очень быстро, особенно при жаре более 30 °C. Головной убор обязателен для детей, престарелых и всех, кто проводит много времени на улице.

5. Оставлять детей или животных в закрытом автомобиле

Даже на несколько минут! В жаркую погоду температура в машине в считанные минуты поднимается до смертельных 50–70 °C. Это может привести к тепловому удару, удушью и смерти.

6. Употреблять алкоголь

Алкоголь обезвоживает организм, расширяет сосуды и увеличивает риск теплового удара. Кроме того, он притупляет чувство жажды и симптомы перегрева, что делает опасность еще менее заметной.

7. Употреблять жирную, тяжелую пищу

Переваривание такой пищи требует больше энергии и тепла, поэтому организм дополнительно нагревается. Это повышает риск теплового удара и плохого самочувствия.

Помните!

Жара – это не просто дискомфорт. Это серьезный риск для здоровья, особенно опасный для пожилых людей, детей, беременных и людей с хроническими болезнями. Соблюдайте простые правила безопасности, берегите себя и близких, и не подвергайте организм опасным экспериментам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Европе от жары скончались тысячи человек.