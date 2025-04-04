Бросить яйца в кипяток и получить розовые пасхальные яйца: нужен только один ингредиент

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Slava Kot
Покраска яиц – это прекрасная пасхальная традиция, в которой может участвовать вся семья. Вместо искусственных красителей можно использовать натуральные продукты. К примеру, благодаря свекле яйца получат нежно-розовый цвет.
Как покрасить яйца свеклой. Фото из открытых источников
Для украшения пасхальных яиц можно использовать натуральные ингредиенты, которых достаточно на каждой украинской кухне. К ним относятся: лук, шпинат, куркума, красная капуста или свекла. Именно последняя может придать яйцам красивый розовый оттенок, который будет красиво смотреться в пасхальной корзине.
1. Варим яйца вместе со свеклой
После того как яйца сварились, дайте им настояться еще 10–15 минут в горячей воде. Тогда цвет яиц станет ярче.
2. Замачиваем сваренные яйца в свекольном настое
В обоих случаях следует использовать яйца со светлой скорлупой. Они лучше впитывают краситель, поэтому закрасят яйца в необходимый цвет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как покрасить яйца на Пасху. Собрали 15 креативных вариантов окрашивания пасхальных яиц.
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