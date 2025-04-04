Бросить яйца в кипяток и получить розовые пасхальные яйца: нужен только один ингредиент

Покраска яиц – это прекрасная пасхальная традиция, в которой может участвовать вся семья. Вместо искусственных красителей можно использовать натуральные продукты. К примеру, благодаря свекле яйца получат нежно-розовый цвет.

Как покрасить яйца свеклой. Фото из открытых источников

Для украшения пасхальных яиц можно использовать натуральные ингредиенты, которых достаточно на каждой украинской кухне. К ним относятся: лук, шпинат, куркума, красная капуста или свекла. Именно последняя может придать яйцам красивый розовый оттенок, который будет красиво смотреться в пасхальной корзине.

Есть два способа, как покрасить яйца свеклой

1. Варим яйца вместе со свеклой

– Натрите 4–5 средней свеклы.

– Залейте водой так, чтобы она покрыла свеклу.

– Добавьте пол стакана яблочного уксуса или несколько столовых ложек обыкновенного, чтобы закрепить цвет на пасхальных яйцах.

– Положите сырые яйца в кастрюлю и варите 10-12 минут.

После того как яйца сварились, дайте им настояться еще 10–15 минут в горячей воде. Тогда цвет яиц станет ярче.

2. Замачиваем сваренные яйца в свекольном настое

– Сварите яйца вкрутую.

– Приготовьте свекольный раствор по тому же рецепту.

– Окуньте в него сваренные яйца на несколько часов или на ночь, в зависимости от желаемой насыщенности цвета.

В обоих случаях следует использовать яйца со светлой скорлупой. Они лучше впитывают краситель, поэтому закрасят яйца в необходимый цвет.

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