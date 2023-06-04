Бортпроводник предупреждает, почему опасно быть в шортах в самолете

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Slava Kot
Бортпроводник Томми Кимато. Фото из открытых источников
Американский бортпроводник Томми Кимато, проведший в воздухе тысячи часов, поделился практическими советами по одежде и поведению в самолете. Хотя компании не требуют дресс-кода от пассажиров, однако Кимато утверждает, что в шортах лучше не летать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на TikTok Томми Кимато, где стюард делится советами по полетам.
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В одном из своих видео, набравшее безумную популярность Кимато перечислил несколько вещей, о которых стоит помнить, находясь на борту самолета. Один из советов актуален, когда пассажиры путешествуют самолетом в теплые страны и на борт самолета одевают шорты. Кимато отмечает, что в таких случаях кожа касается непосредственно пассажирского сиденья, на котором может быть много микробов.
Бортпроводник также предупреждает, что по той же причине не стоит опираться головой на стекло, если хотите заснуть или отдохнуть. По его словам, так поступают многие люди и неизвестно сколько людей вытирали свои руки об это окно. Стюард советует меньше касаться руками вещей в туалете самолета, ведь после слива воды в маленькой комнате микробы попадают в воздух, а затем оседают на находящихся там предметах.
Кроме того, бортпроводник советует поддерживать водный баланс тела во время полета и обращаться за помощью к стюардам, если возникают проблемы.
Также "Комментарии" писали о блоггере, который уничтожил свой самолет ради просмотров на YouTube.
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