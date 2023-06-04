Бортпроводник предупреждает, почему опасно быть в шортах в самолете

Бортпроводник Томми Кимато. Фото из открытых источников

Американский бортпроводник Томми Кимато, проведший в воздухе тысячи часов, поделился практическими советами по одежде и поведению в самолете. Хотя компании не требуют дресс-кода от пассажиров, однако Кимато утверждает, что в шортах лучше не летать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на TikTok Томми Кимато, где стюард делится советами по полетам.

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В одном из своих видео, набравшее безумную популярность Кимато перечислил несколько вещей, о которых стоит помнить, находясь на борту самолета. Один из советов актуален, когда пассажиры путешествуют самолетом в теплые страны и на борт самолета одевают шорты. Кимато отмечает, что в таких случаях кожа касается непосредственно пассажирского сиденья, на котором может быть много микробов.

"Не носите и не планируйте носить шорты в самолете. Вы никогда не знаете, будет ли он чист. Когда вы носите длинные штаны, вы подхватите меньше микробов", — предупреждает Томми Кимато.

Бортпроводник также предупреждает, что по той же причине не стоит опираться головой на стекло, если хотите заснуть или отдохнуть. По его словам, так поступают многие люди и неизвестно сколько людей вытирали свои руки об это окно. Стюард советует меньше касаться руками вещей в туалете самолета, ведь после слива воды в маленькой комнате микробы попадают в воздух, а затем оседают на находящихся там предметах.

"Никогда не нажимайте кнопку смыва голыми руками. Это просто негигиенично и довольно противно, поэтому во время смывания используйте салфетки", — советует Кимато.

Кроме того, бортпроводник советует поддерживать водный баланс тела во время полета и обращаться за помощью к стюардам, если возникают проблемы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стюардесса рассказала, люди из какой нации самые плохие в самолете.

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