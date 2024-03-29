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Без осадков и с весенним теплом: погода в Украине на 30 и 31 марта

Прогноз погоды в Украине на выходные будет с потеплением до летних градусов +24

сегодня, 19:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В последние дни марта 2024 года Украина ожидает весеннее тепло и сухую погоду. Предстоящие выходные, 30 и 31 марта, принесут в страну приятные температуры и переменную облачность, хотя и возможны сильные порывы ветра.

Без осадков и с весенним теплом: погода в Украине на 30 и 31 марта

Какая погода в Украине будет на выходных

Согласно информации, предоставленной Украинским гидрометеорологическим центром, последние дни марта обещают быть приятными с точки зрения погодных условий. Несмотря на предупреждение о возможных опасных гидрологических явлениях, осадков не ожидается, и температура воздуха будет комфортной для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

30 марта, суббота:

Суббота порадует жителей Украины сухой и отчасти облачной погодой, но с прояснениями, которые позволят солнечным лучам согреть землю. Ночные температуры ожидаются на уровне +5…+8 °C, а в западных областях даже до +10 °C. Днем столбики термометров поднимутся до комфортных +19…+21 °C, при этом на западе страны температура может достигнуть до +24 °C. Ветер ночью будет дуть со скоростью 3-8 м/с, днем усилится до 5-10 м/с, меняя направление. Особенно сильные порывы до 7-12 м/с ожидаются на западе и востоке страны.

Без осадков и с весенним теплом: погода в Украине на 30 и 31 марта - фото 2

31 марта, воскресенье:

В последний день марта осадки также не предвидятся, и день обещает быть переменно облачным, но теплым. Ветер южного и юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ночные температуры составят +6…+8 °C, при этом в некоторых регионах, таких как Одесская и Николаевская области, температура может подняться до +9 °C. В Закарпатье, Кропивницком и Умани ночью ожидается до +10…+11 °C. Днем температура воздуха по всей стране достигнет +19…+21 °C, а на западе снова будет теплее – до +24 °C.

Без осадков и с весенним теплом: погода в Украине на 30 и 31 марта - фото 3

Эти выходные станут идеальным временем для наслаждения первыми весенними днями, проведения времени на природе и предвкушения приближающегося тепла.



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