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Главная Новости Досуг музыка Юлия Санина впервые показала себя в бикини: горячие фото
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Юлия Санина впервые показала себя в бикини: горячие фото

В Instagram-stories артистка впервые показала свою фигуру в бикини

11 мая 2021, 23:26
Автор:

Ольга Чародий

Участник музыкальной группы The Hardkiss Юлия Санина, которая нечасто балует своих фанатов  откровенными снимками, на этот  раз порадовала фолловеров неожиданными фотографиями. Подписчики девушки остались в полном восторге от Юли. 

Юлия Санина впервые показала себя в бикини: горячие фото

Юлия Санина (фото из открытых источников)

В Instagram-stories артистка впервые показала свою фигуру в бикини. Так, звезда разместила видео, сделанное в отеле. На нем певица игриво позирует перед зеркалом в серебристом купальнике. Звезда показала стройные ноги, ягодицы и плоский живот.

Юлия Санина впервые показала себя в бикини: горячие фото - фото 2

Что думают по этому поводу пользователи, пока неизвестно. Вероятно, поклонники засыпали Санину положительными реакциями. Отметим, ранее исполнительница рассказывала, почему не публикует откровенные фотографии. Мол, причина в том, что у нее ревнивый муж.

Юлия Санина впервые показала себя в бикини: горячие фото - фото 3


24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ Лана Роудс сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Инстаграм. Там за Амар Мепл (настоящее имя Ланы) следят почти 15 миллионов поклонников. Это неудивительно, ведь даже при довольно короткой карьере в индустрии фильмов для взрослых она успела собрать собственную фан-базу. Сейчас девушка регулярно радует своих фолловеров пикантными фото.  Подтверждением тому являются свежие кадры с вечеринки, для которой Лана выбрала черное крошечное платье с эффектными вырезами.

Ранее мы сообщали, что известная 33-летняя певица Граймс и по совместительству девушка американского миллиардера Илона Маска сделала себе необычную татуировку.  На своей странице в Instargam знаменитость опубликовала фотографию, продемонстрировав свою спину, которая была исполосована красными шрамами.


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