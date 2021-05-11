Юлия Санина впервые показала себя в бикини: горячие фото

Участник музыкальной группы The Hardkiss Юлия Санина, которая нечасто балует своих фанатов откровенными снимками, на этот раз порадовала фолловеров неожиданными фотографиями. Подписчики девушки остались в полном восторге от Юли.

Юлия Санина (фото из открытых источников)

В Instagram-stories артистка впервые показала свою фигуру в бикини. Так, звезда разместила видео, сделанное в отеле. На нем певица игриво позирует перед зеркалом в серебристом купальнике. Звезда показала стройные ноги, ягодицы и плоский живот.





Что думают по этому поводу пользователи, пока неизвестно. Вероятно, поклонники засыпали Санину положительными реакциями. Отметим, ранее исполнительница рассказывала, почему не публикует откровенные фотографии. Мол, причина в том, что у нее ревнивый муж.









24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ Лана Роудс сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Инстаграм. Там за Амар Мепл (настоящее имя Ланы) следят почти 15 миллионов поклонников. Это неудивительно, ведь даже при довольно короткой карьере в индустрии фильмов для взрослых она успела собрать собственную фан-базу. Сейчас девушка регулярно радует своих фолловеров пикантными фото. Подтверждением тому являются свежие кадры с вечеринки, для которой Лана выбрала черное крошечное платье с эффектными вырезами.

Ранее мы сообщали, что известная 33-летняя певица Граймс и по совместительству девушка американского миллиардера Илона Маска сделала себе необычную татуировку. На своей странице в Instargam знаменитость опубликовала фотографию, продемонстрировав свою спину, которая была исполосована красными шрамами.

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