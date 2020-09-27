Вин Дизель выпустил свой первый танцевальный трек

Вин Дизель

53-летний популярный актер, звезда криминального боевика "Форсаж" и фантастического фильма "Хроники Риддика" Вин Дизель, проводил карантин с пользой, чтобы воплотил свою давнюю мечту в реальность. На своей странице в Instagram он сообщил фанатам, что выпустил свою первую танцевальную композицию.

Трек знаменитости, записанный вместе с норвежским ди-джеем и музыкальным продюсером Kygo называется "Feel Like I Do". В "тропической" электронной песне Вин Дизель поет о хорошем настроении. Композиция получилась очень легкой и позитивной.

Голливудская знаменитость признался, что выйти из "зоны комфорта" и создать этот трек ему помогли поклонники, которые его постоянно вдохновляют. Дизель подчеркнул, что давно обещал выпустить свою музыку и наконец-то сделал это. Он поблагодарил поклонников за поддержку и за то, что они верят в него.

К слову, пост актера собрал более миллиона лайков и восторженные комментарии фолловеров, которым очень понравилась композиция.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что опубликован рейтинг самых популярных треков этого лета.

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