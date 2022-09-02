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Украинский музыкант представил новое видео о войне

Вышел новый клип украинского певца Александра Чемерова

сегодня, 17:15
Автор:

Slava Kot
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Украинский рок-музыкант представил видео на песню "Полями". Видеоряд создан на военную тематику, а песня — результат украинского культурного кода, как отмечает сам исполнитель.

Украинский музыкант представил новое видео о войне

Украинский музыкант представил новое видео о войне. Скриншот из видео

Александр Чемеров известный украинский рок-музыкант, начавший свою карьеру в группе "Димна суміш". После долгих лет сотрудничества между участниками возникли конфликты и команда разошлась. Чемеров уехал в США. Там он создал новую группу The Gitas с несколькими иностранными участниками. Рок-музыкант несколько раз приезжал в Украину со своим американским проектом, чем создавал настоящий фурор в украинском музыкальном пространстве.

В последний раз Чемеров приехал в Украину к началу войны. После широкомасштабного нападения РФ музыкант решил остаться в стране. Сейчас он вместе с другими коллегами собирает средства для ВСУ и дает концерты для военных во фронтовых зонах.

Текст песни был написан за несколько лет до начала войны с Россией. Посмотреть работу украинского исполнителя Александра Чемерова можно в статье:

Видео через несколько часов после премьеры собрало тысячи просмотров, а также десятки комментариев. Вот несколько из самых ярких из них:

  • И клип, и песня — все к муравьям…к сожалению, сейчас у многих из нас в телефоне есть номер того, кто уже никогда не вернется с этой войны… – пишет Ольга Коваль;
  • Плачу, прекрасная песня! – эмоционально реагирует Таня Ковалевская;
  • Шедевр – лаконично комментирует Les Paul.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новой песне украинской певицы Джамалы в дуэте с рэпером Freel. Новая композиция получила название "Когда закончатся войны".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TAygoAa4xME&ab_channel=SashaChemerov
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