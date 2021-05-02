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Украинские звезды спели «Христос Воскрес» на 12 языках (ВИДЕО)

Александр Пономарев и другие известные артисты собрались вместе, чтобы спеть «Христос Воскрес» на 12 разных языках

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий








В воскресенье, 2 мая, отмечается величайший христианский праздник — Пасха. По этому поводу, популярные артисты записали песнопение "Христос Воскрес" на 12 разных языках.

Украинские звезды спели «Христос Воскрес» на 12 языках (ВИДЕО)

звезды спели «Христос Воскрес» на 12 языках (фото из открытых источников)

На YouTube-канале украинского артиста Александра Пономарева состоялась премьера песнопения "Христос Воскрес", которую он записал с другими популярными звездами: Виктором Павликом, Тоней Матвиенко, Олей Цибульской, Тарасом Тополей, Виталием Козловским, Златой Огневич, DZIDZIO и другими. К ним присоединился и оперный исполнитель Хе Му, а также настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим. Известно, что мелодия была создана Александром Пономаревым. 

В описании к видео говорится, что слова песнопения "Христос Воскрес" не менялись на протяжение сотни лет, но теперь оно зазвучало одной мелодией. Такая практика используется впервые в мире: традиционная песня, записанная на разных языках, прозвучит на одну мелодию", — говорится в сообщении.

За хоровое звучание отвечал оркестр и хор Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка. 

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с праздником Пасхи и отметил, что суть этого праздника — демонстрация того, что жизнь побеждает смерть. Глава государства утверждает, что во время борьбы с коронавирусной пандемией мы все должны соблюдать осторожность и заботиться о ближнем своем, как это заповедает христианство.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Наталья Самойленко рассказала, какие правила стоит соблюдать за столом на Пасху, чтобы не поправиться и сохранить фигуру.


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