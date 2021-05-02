Украинские звезды спели «Христос Воскрес» на 12 языках (ВИДЕО)



















В воскресенье, 2 мая, отмечается величайший христианский праздник — Пасха. По этому поводу, популярные артисты записали песнопение "Христос Воскрес" на 12 разных языках.

звезды спели «Христос Воскрес» на 12 языках (фото из открытых источников)

На YouTube-канале украинского артиста Александра Пономарева состоялась премьера песнопения "Христос Воскрес", которую он записал с другими популярными звездами: Виктором Павликом, Тоней Матвиенко, Олей Цибульской, Тарасом Тополей, Виталием Козловским, Златой Огневич, DZIDZIO и другими. К ним присоединился и оперный исполнитель Хе Му, а также настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим. Известно, что мелодия была создана Александром Пономаревым.

В описании к видео говорится, что слова песнопения "Христос Воскрес" не менялись на протяжение сотни лет, но теперь оно зазвучало одной мелодией. Такая практика используется впервые в мире: традиционная песня, записанная на разных языках, прозвучит на одну мелодию", — говорится в сообщении.

За хоровое звучание отвечал оркестр и хор Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с праздником Пасхи и отметил, что суть этого праздника — демонстрация того, что жизнь побеждает смерть. Глава государства утверждает, что во время борьбы с коронавирусной пандемией мы все должны соблюдать осторожность и заботиться о ближнем своем, как это заповедает христианство.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Наталья Самойленко рассказала, какие правила стоит соблюдать за столом на Пасху, чтобы не поправиться и сохранить фигуру.

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