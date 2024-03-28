Украина теряет позиции в букмекерском прогнозе Евровидения-2024

Долгое время Украина удерживала лидирующие позиции в букмекерском рейтинге по поводу победителя на Евровидении-2024. , однако в последние недели ситуация претерпела радикальные изменения.

Украина резко упала в рейтинге букмекеров

Сначала Украина, долгое время являвшаяся фаворитом букмекеров, уступила первенство Хорватии. Представитель Хорватии, Baby Lasagna, с треком "Rim Tim Tagi Dim" поразил аудиторию своей уникальной подачей и музыкальной композицией, что позволило ему выйти на первое место.

Не останавливаясь на достигнутом, динамика рейтингов принесла еще одну неожиданность, когда Италия, представленная Angelina Mango и ее песней La noia, обошла Украину, заставив ее опуститься на третье место. Такое снижение Украины в рейтинге стало темой обсуждений среди фанатов и аналитиков музыкальной индустрии, которые анализируют потенциальные причины изменения лояльности букмекеров.

Далее по списку следуют Швейцария с 9% шансами на победу, за ней следуют Нидерланды и Бельгия с 7% и 6% соответственно. Греция, Франция и Израиль разделили между собой следующие позиции, имея 4% и 3% шансов на победу. Великобритания остается в конце этого списка с 2% процентами шанса на победу.

Изменения в букмекерском рейтинге указывают на непредсказуемость музыкального конкурса Евровидения, где у каждой страны есть шанс удивить и поразить не только зрителей, но и критиков. Этот год особенно интересен с точки зрения музыкального разнообразия и талантов, представленных на сцене.

Напомним, что Alyona Alyona & Jerry Heil готовятся выйти на главную сцену европейской музыкальной арены. Согласно последним сообщениям от Общественного Евровидения, этот дуэт должен выступить под пятым номером в первом полуфинале Евровидения 2024 года.

Кроме того, накануне песенного конкурса Евровидения 202, который пройдет в Мальме, организаторы готовят для зрителей и участников ряд существенных нововведений. После многих лет единого формата голосования и выступлений на конкурс обещают привнести что-то новое, что значительно изменит его динамику и взаимодействие с аудиторией.