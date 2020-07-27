Пользователи интернета раскритиковали новый клип Jerry Heil (ВИДЕО)

Новый клип Jerry Heil (Яны Шемаевой) на песню "Блогер" не понравился украинской части аудитории. Причина в том, что песня выполнена на русском языке.

Как отметил один из слушателей под клипом на ютубе, "жалко смотреть, что такой интересный проект скатился вниз. Окей, если это просто стиль, но переход на русский язык ради русскоязычной аудитории - это жесть. Очередная заробитчанка без принципов", - идет речь в комментарии.





Как ранее писали "Комментарии", 24-летняя украинская певица и популярная видеоблогерка Jerry Heil порадовала своих фанатов новой песней, которая станет саундтреком к новому сезону реалити-шоу "Від пацанки до панянки".

Артистка выпустила композицию "#НЕБЕЙБІ", где рассказывает о буллинге и о том, как важно не поддаваться на провокации, а находить силы, чтобы двигаться вперед. Jerry Heil призналась, что с радостью приняла предложением написать саундтрек к популярному шоу, потому что эта тема ей была близка. Певица отметила, что в тот момент отдыхала с семьей на море, но вдохновение написать трек на такую тему, пришло к ней сразу, поэтому она принялась за работу в тот же вечер.







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