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Песня "Да, я русский" попала в топ Spotify за прослушиваниями в Украине

Российская пропагандистская песня "Да, я русский" оказалась одной из самых популярных по прослушиваниям на сервисе Spotify в Украине.

сегодня, 10:27
Автор:
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Slava Kot
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Сервис Spotify опубликовал топ 50 самых популярных музыкальных треков в Украине, которые набирают популярность. Оказалось, что на второе место досталось пропагандистской композиции из РФ под названием "Да, я русский".

Песня "Да, я русский" попала в топ Spotify за прослушиваниями в Украине

Украинцы вывели в топ Spotify российскую песню. Фото из открытых источников

Трек "Да, я русский" вышел в альбоме "Сделано в России", выпущенном 15 марта и посвященном президентским выборам в России. В частности, песня собрала типичные российские стереотипы с прославлением России и критикой США.

"Да, я русский со мной Бог. Раша Раша государство наше. Наша Раша — Америка параша", — отрывок из текста песни.

Песня ”Да, я русский” попала в топ Spotify за прослушиваниями в Украине - фото 2

Украинцы, которые прослушивают трек российского исполнителя, помогают заработать артисту, который потом платит налоги в бюджет РФ. Как следствие, Россия получает средства для ведения войны в Украине, в частности, для массированных ракетных ударов по Украине, изготовление военной техники и зарплату российским солдатам.

Единственной композицией, обогнавшей российский трек "Да, я русский" на сервисе Spotify, стала песня "I like the way you kiss me" британского исполнителя Artemas.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский бюджет благодаря монетизации за видеоконтент и музыкальные композиции, прослушиваемые украинцами на популярных медийных платформах, получил дополнительно сумму более 81 млн долларов, что эквивалентно 10 тыс. дронов.

Также "Комментарии" писали о популярном украинском музыканте Коле Серьге, который с первых дней пошел на войну. Певец в одном из своих интервью признался, что имеет брата в Российской Федерации, воюющего на стороне оккупантов.



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Источник: https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZEVXbLwLH0YjrtGb
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