Пение Эмбриона - музыкальный лейбл США выпустит альбом, записанный ребенком в утробе матери

Люка Юпанки всего один год, но она уже имеет собственный музыкальный альбом. Она — самый оригинальный музыкант планеты, ведь исполняла музыку еще даже не родившись — в лоне матери. Об этом говорится в анонсе предстоящего альбома на сайте лейбла SacredBonesRecords.

Люка Юпанки - Звуки нерожденного. Фото: источник

"Звуки нерожденного" — это сама сущность жизни в ее космическом виде — вне-разума, вне-мышления, вне-влияния и вне-человека. Это альбом, созданный девочкой еще до того, как она увидела дневной свет, до того, как сделала первый глоток воздуха. Это сообщение, которое пришло из другого измерения, параллельного нашему существованию ", — описывает будущий альбом лейбл.

Мысль создать что-то удивительное появилась у родителей маленькой Люка, когда они узнали о беременности. Ее отец и мать — музыканты, Элизабет Харт — вокалистка и гитаристка рок-бэнда Psychic Ills, а отец Иван Диаз Мате — музыкальный продюсер. Они создали семейную традицию, которая позволяла им стать ближе с еще нерожденным ребенком. Они подключали MIDI-устройство, которое трансформировало вибрации в звук, к животу Элизабет, и позволяли звукам, которые поступали от Люка, превращаться в своеобразную медитацию, которая захватывала их в состояние транса и объединяла. После пяти таких сеансов, каждый длиной в час, они начали формировать альбом.

В основном звуки остались в своей первоначальной форме, некоторые были отредактированы микшером, но родители смогли сохранить послание дочери в ее самобытной форме.

Элизабет и Иван говорят, что когда они работали в студии над обработкой альбома, уже рожденная Люка присутствовала с ними, и реагировала на звуки собственной музыки так, словно узнает ее.

Релиз альбома "Звуки нерожденного" запланирован на 2 апреля, на сайте лейбла написано, что он будет доступен только по предварительному заказу и выпущен в количестве всего 450 копий.

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