Памятные вещи Beatles выставили на аукцион: что могут приобрести победители торгов

Сын Джона Леннона Джулиан продает на аукционе памятные вещи, связанные с Beatles, в том числе три гитары, подаренные ему отцом, и рукописные заметки о песне 1968 года Hey Jude, но не физически. Об этом сообщает Reuters.

Гитару, которую Джон Леннон подарил своему сыну Джулиану - Reuters

Аукцион — продажа токенов (NFT), типа цифрового актива. Каждый победитель торгов сможет претендовать на право собственности на цифровой файл, описанный как "аудио-визуальный предмет коллекционирования", в котором Джулиан Леннон рассказывает об "особом сердечном воспоминании".

"Мне невероятно повезло жить в тот день и век, когда инновации позволяют мне поделиться такими частными частями истории моей семьи Леннонов. Благодаря этой коллекции NFT я могу предоставить эксклюзивный доступ к особым предметам", — сказал Джулиан Леннон, певец, автор песен, писатель и художник.

Хотя NFT иногда продается вместе с физическими предметами как своего рода цифровой сертификат подлинности, владение NFT не дает права собственности на основной предмет – скорее, это можно понимать как своего рода цифровое право "хвастаться".

В этом случае покупатели Beatles NFT не получат гитару или хотя бы лист бумаги. Они получат единицу записи данных блокчейна, что криптокошельки обладают NFT, связанными с цифровым файлом, показывающим этот предмет.

Продажа также включает в себя NFT, представляющее изображение афганского пальто, которое Джон Леннон носил на съемках фильма 1967 года "Magical Mystery Tour", и NFT изображение черной накидки, которую он носил в фильме 1965 года "Помогите!". Последние ставки на них были 8000 и 6000 долларов США соответственно.

Возрастающий интерес к криптоактивам привел традиционные аукционные дома, такие как Christie's, к продаже NFT. Аукцион Леннона проводят Julien's Auctions и YellowHeart NFT и закрывается 7 февраля.

Заявки могут быть размещены онлайн или на физическом аукционе Беверли-Хиллз. Платежи разрешены в разных криптовалютах, включая биткойн, эфир и доджкойн.

Неопределенная часть доходов будет передана фонду White Feather.

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