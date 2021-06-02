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Новый рекорд: «Шум» группы Go_A ворвался в чарты Billboard

Украинская песня «Шум», с которой группа Go_A выступила на международном конкурсе «Евровидение-2021» продолжает бить рекорды

сегодня, 17:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В этом году Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" представляла электрофолк-группа Go_A с песней "Шум". И она действительно наделала шума. Помимо того, что Украина вошла в пятерку лидеров на конкурсе, так еще и популярность трека в Европе принесла нашей стране новый рекорд.

Новый рекорд: «Шум» группы Go_A ворвался в чарты Billboard

«Шум» группы Go_A ворвался в чарты Billboard (фото из открытых источников)

Стало известно, что "Шум" вошел в еженедельный хит-парад престижного чата Billboard Global 200 excl US, заняв там 80 строчку. Это первая украиноязычная песня в истории, которой удалось попасть в чарты Billboard.

За треком украинской группы Go_A следуют такие исполнители, как Дуа Липа, Бруно Марс, Cardi B, Леди Гага и другие мировые исполнители. 

Стоит отметить, что песня "Шум" также вошла в топ-10 самых популярных треков "Евировидения-2021", заняв в рейтинге вторую строчку, сразу после победителей международного конкурса итальянской группы Maneskin.  Более того, композиция попала на пятое место мирового рейтинга музыкальной платформы Spotify.

Напомним, что после первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2021" видео с выступлением украинской группы Go_A попало на первое место в "тренды" Youtube и продержалось там длительное время, набрав более 12 миллионов просмотров и тысячи восторженных комментариев. В сети также активно распространились мемы на это выступление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выступление электро-фолк группы Go_A, которая представляла нашу страну на "Евровидении-2021".  Глава государства отметил, что это было очень достойное выступление и замечательное продвижение Украины в мире.


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Источник: https://www.billboard.com/charts/billboard-global-excl-us
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