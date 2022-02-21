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Новый альбом рэпера Ye не будет опубликован на стриминговых платформах

Свое решение рэпер объяснил тем, что ему не нравится отношение компаний к музыкантам

сегодня, 03:07
Автор:

Ольга Чародий
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Новый альбом Ye (Канье Веста) Donda 2 обойдет стриминговые сервисы Apple, Spotify, YouTube или Amazon. Репер же анонсировал релиз на собственном плеере Stem Player. Об этом исполнитель известил в своем Instagram. Свое решение рэпер объяснил тем, что ему не нравится отношение компаний к музыкантам. В частности, это касается системы выплаты средств, получаемых создателями.

Новый альбом рэпера Ye не будет опубликован на стриминговых платформах

YE - фото из открытых источников

“Артисты получают всего 12% денег, которые зарабатывает индустрия. Пора освободить музыку от этой деспотической системы. Пора взять контроль в свои руки”, – заявил рэпер.

Stem Player – компактный плеер, который Ye представил в 2021 году. Его главная особенность – возможность "контролировать" композиции, то есть управлять вокалом, басом, ударными, добавлять эффекты, контролировать скорость и т.д. Цена устройства – 200 долларов. Альбом выйдет в свет уже 22 февраля.

Напомним, Канье Уэст подозревается в причинении телесных повреждений фанату. Происшествие случилось ночью 13 января в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Как указывается в материале, рэпер якобы нанес своему поклоннику удары в область головы и шеи. После этого пострадавший упал и ударился об асфальт. Перед этим Уэст просил не фотографировать его.  В распоряжении издания оказалось видео, на котором можно услышать, как после произошедшего музыкант кричит на женщину, успокаивающую его. Как пишут журналисты, ею является родственница Уэста.  Предполагаемый пострадавший прошел обследование в отделении неотложной помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Начато расследования. Если вину рэпера докажут, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев. 



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Источник: https://www.instagram.com/kanyewest/?utm_source=ig_embed&ig_rid=2cd541d4-954a-4005-a316-1b7d7c055bb3
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