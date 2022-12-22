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Названа самая популярная песня 2022 года (ВИДЕО)

Популярное мобильное приложение Shazam, которое распознает музыку, назвало песню, поставившую рекорд по количеству поисковых запросов в 2022 году.

сегодня, 03:35
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Автор:

Анна Нестерова








Интересно, что точное количество поисковых запросов по треку не сообщается.

Названа самая популярная песня 2022 года (ВИДЕО)

Музыка/Фото из открытых источников

Так, мобильное приложение Shazam, которое распознает музыку, назвало песню, которая стала абсолютным рекордсменом по количеству поисковых запросов в 2022 году. Ожидаемо, самым популярным треком стала композиция эпатажной исполнительницы Леди Гаги под названием "Bloody Mary".

Стоит отметить, что песня была выпущена еще в 2011 году, однако после выхода мега-успешного сериала "Уэнздей" от стримингового сервиса Netflix, она получила вторую жизнь. Трек "Bloody Mary" возглавил чарты iTunes, Apple Music и других музыкальных платформ, а также стал вирусным в социальных сетях.

На фоне всего этого, не удивительно, что именно "Bloody Mary" стала абсолютным рекордсменом по количеству поисковых запросов в 2022 году по версии  Shazam.

Напомним, что сверхъестественное шоу в жанре ужасов и комедии "Уэнздэй", за первую же неделю, набрало 341,23 миллион часов просмотров. Таким образом новому сериалу удалось обойти другие громкие проекты, такие как четвертый сезон "Очень странных дел", пятый сезон "Короны" и "1988". Сериал рассказывает нам о героине Уэнздей Аддамс из "Семейки Аддамс во время ее обучения в академии "Невермор".

На днях стало известно, что успешный сериал уже продлили сразу на два сезона.

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