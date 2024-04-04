Музыкальный продюсер объяснил, почему Украина упускает шансы на победу на Евровидении

После объявления победителем Нацотбора Евровидения-2024 Jerry Heil и alyona alyona, украинский дуэт сразу попал на первое место в рейтинге букмекеров. Однако постепенно Украина теряла все больше шансов на победу. Музыкальный продюсер Олег Боднарчук объяснил причину.



alyona alyona и Jerry Heil. Фото из открытых источников

Бондарчук указывает, что Jerry Heil и alyona alyona были лидерами всех опросов и хит-парадов, а также фаворитами на победу в песенном конкурсе. Однако, по словам продюсера, все изменилось после нескольких живых выступлений дуэта в городах Европы.

"Мои худшие опасения сбылись: этот дуэт, к сожалению, пока только студийная история; хит есть, нетривиальный дуэт есть — и больше ничего. Я подозревал, что девушки не вызвучат вживую весь этот набор звуков", — пишет Боднарчук в социальных сетях.

По его словам, "девушки совершают подвиги на студии, но пока не на сцене".

Напомним, что в конце февраля букмекеры прогнозировали победу Украины на песенном конкурсе Евровидения-2024. Тогда Украина была на первом месте с 17% голосов. Однако впоследствии Украину опередила Хорватия, а в конце марта – Италия.

По состоянию на 4 апреля, Украина находится на пятой позиции в рейтинге букмекеров с 9% шансов на победу в Евровидении-2024. Фаворитом считается Швейцария – 19%, за ней идет Хорватия – 16%, Италия – 13% и Нидерланды – 10%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал под каким номером Украина будет выступать на Евровидении-2024.

Также "Комментарии" писали о скандале на Евровидении из-за песни от Израиля. Стране грозит дисквалификация с конкурса.