logo

BTC/USD

67599.39

ETH/USD

3371.46

LTC/USD

99.36

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг музыка Музыкальный продюсер объяснил, почему Украина упускает шансы на победу на Евровидении
commentss НОВОСТИ Все новости

Музыкальный продюсер объяснил, почему Украина упускает шансы на победу на Евровидении

По словам музыкального продюсера Олега Боднарчука, Украина теряет шансы на победу на Евровидении после живых выступлений дуэта Jerry Heil и alyona alyona.

сегодня, 15:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

После объявления победителем Нацотбора Евровидения-2024 Jerry Heil и alyona alyona, украинский дуэт сразу попал на первое место в рейтинге букмекеров. Однако постепенно Украина теряла все больше шансов на победу. Музыкальный продюсер Олег Боднарчук объяснил причину.

Музыкальный продюсер объяснил, почему Украина упускает шансы на победу на Евровидении

alyona alyona и Jerry Heil. Фото из открытых источников

Бондарчук указывает, что Jerry Heil и alyona alyona были лидерами всех опросов и хит-парадов, а также фаворитами на победу в песенном конкурсе. Однако, по словам продюсера, все изменилось после нескольких живых выступлений дуэта в городах Европы.

"Мои худшие опасения сбылись: этот дуэт, к сожалению, пока только студийная история; хит есть, нетривиальный дуэт есть — и больше ничего. Я подозревал, что девушки не вызвучат вживую весь этот набор звуков", — пишет Боднарчук в социальных сетях.

По его словам, "девушки совершают подвиги на студии, но пока не на сцене".

Напомним, что в конце февраля букмекеры прогнозировали победу Украины на песенном конкурсе Евровидения-2024. Тогда Украина была на первом месте с 17% голосов. Однако впоследствии Украину опередила Хорватия, а в конце марта – Италия.

По состоянию на 4 апреля, Украина находится на пятой позиции в рейтинге букмекеров с 9% шансов на победу в Евровидении-2024. Фаворитом считается Швейцария – 19%, за ней идет Хорватия – 16%, Италия – 13% и Нидерланды – 10%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал под каким номером Украина будет выступать на Евровидении-2024.

Также "Комментарии" писали о скандале на Евровидении из-за песни от Израиля. Стране грозит дисквалификация с конкурса.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости