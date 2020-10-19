Музыка, которая исцеляет: Евгений Хмара заявил о выходе пятого альбома

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Любовь Блажко
Во многих странах музыку используют как мощное средство против стресса или плохого настроения. И до сих пор ученые пытаются разгадать, как звук влияет на организм человека. Вот и талантливый пианист Евгений Хмара тоже не перестает искать ответ на этот вопрос: исполнитель презентовал новый альбом, который показывает его субъективное видение этого мира.
Евгений Хмара. Фото: пресс-служба композитора
С помощью различных музыкальных инструментов, а также 88 черно-белых клавиш на рояле Евгений намерен показать своим поклонникам конкретный исторический отрезок времени, в котором все мы живем. Исполнитель уверен в том, что музыка создана для того, чтобы показать, что существует сила, которая гораздо больше и сильнее нас.
"Я очень надеюсь и верю, что кто-то сможет услышать в этой музыке себя, пережить настоящие чувства и эмоции, которыми наделил нас Господь Бог. И я точно знаю, что музыка — это проводник между прошлым и будущим, между людьми разной веры и национальности. Музыка — это сила способная исцелять, объединять и открывать потаенные уголки нашей души", — рассказывает композитор.
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