9 летних музыкальных фестивалей в Европе, которые стоит посетить

Лето 2024 в самом разгаре время подумать об отпуске, сезон которых неумолимо приближается. Можно, конечно выбраться какой-то спокойный отдых, вроде лежания на шезлонге у бассейна, моря или озера в горах, а можно заморочиться и найти что-то интересное, драйвовое и полное ярких эмоций. Для любителей музыки и искусства, портал "Комментарии" собрал несколько летних захватывающих фестивалей по всей Европе. От масштабных open air мероприятий на живописных островах до уютных и экологичных фестивалей в зеленых парках – в этом сезоне каждый найдет что-то по душе.

Музыкальные фестивали Европы

В нашем обзоре мы собрали самые интересные фестивали лета, которые стоит посетить, чтобы насладиться лучшими артистами, уникальной атмосферой и разнообразием культурных мероприятий. Подготовьтесь к лету, полному незабываемых впечатлений и новых открытий.

Музыкальные фестивали лета 2024:





Tomorrowland





Когда: 26–28 июля

Где: Бум, Бельгия

Хедлайнеры: Swedish House Mafia, David Guetta, REZZMAU5, Amelie Lens, Alesso, Hardwell, Tiësto

Сайт

Двухдневный фестиваль на выходных, известный каждому любителю EDM. В этом году он порадует потрясающим составом исполнителей. А еще для своих фанатов со всего мира подготовил впечатляющие инсталляции и световое шоу, которые будут сопровождать выступления мировых звезд. В этом году в числе артистов, которые выступят на фестивале, такие имена, как Swedish House Mafia, David Guetta, Tiësto, REZZMAU5 и Hardwell.







Latitude

Когда: 25–28 июля



Где: Уиллингем, Великобритания

Хедлайнеры: Kasabian, London Grammar, Duran Duran, Rag'N'Bone Man

Сайт



Ежегодный фестиваль, который проходит в живописном уголке Уиллингем в графстве Кембриджшир, Великобритания. Latitude предлагает своим гостям уникальный культурный опыт, выходящий за рамки обычных музыкальных фестивалей. С момента своего первого проведения в 2006 году фестиваль зарекомендовал себя как один из самых выдающихся в Великобритании. Его программа охватывает не только музыку, но и литературу, стендап, театр, танцы и многое другое.

В этом году музыкальная составляющая фестиваля особенно разнообразна и привлекательна: на главной сцене выступят легендарные Kasabian, чарующие London Grammar, популярные Keane и Duran Duran. Это отличная причина для того, чтобы получить британскую визу.





All Together Now Festival

Когда: 1–4 августа



Где: Керрагмор, Ирландия

Хедлайнеры: The National, Jorja Smith, James Vincent McMorrow, Maribou State, Kiasmos

Сайт



Крупнейший независимый фестиваль Ирландии, который в пятый раз охватывает целый город с 18 сценами на фоне живописных ирландских холмов. Как и предыдущий фестиваль в нашем списке, All Together Now не ограничивается только музыкой, акцентируя внимание на таких видах искусства, как театр, ораторское мастерство, стендап, сторителлинг, wellness и, конечно же, гастрономия. Организаторы называют его "фестивалем открытий".





Øya Festival

Когда: 7–10 августа

Где: Осло, Норвегия

Хедлайнеры: Queens of the Stone Age, Pulp, PJ Harvey, The Smiles, The National, Raye

Сайт



Скандинавские фестивали предлагают уникальный опыт, который трудно сравнить с любым другим европейским мероприятием. Основной норвежский фестиваль проходит в парке, расположенном в нескольких минутах ходьбы от центра Осло, окруженном белыми песчаными пляжами, фьордами и зелеными холмами Экеберг. Это место, где более тысячи лет назад была основана столица Норвегии.

Во время Øya Festival парк превращается в точку пересечения природы и культуры. Вы сможете наслаждаться зеленью и потрясающими видами норвежской природы, а также выступлениями любимых артистов. Лайнап этого года впечатляющий и еще может измениться, следите за новыми анонсами.





Sziget

Когда: 7–12 августа

Где: Будапешт, Венгрия

Хедлайнеры: Fred Again.., Halsey, Liam Gallagher, Skrillex, Martin Garrix, Sam Smith

Сайт



Фестиваль, который уже более 30 лет наполняет Будапешт звуками музыки, оккупируя остров Обуда на несколько жарких августовских дней. Благодаря этому событию остров в центре города получил название "остров свободы", которое стало официальным слоганом и миссией фестиваля.

В этом году Sziget сохранял интригу до последнего и объявил о хедлайнерах позже многих других европейских фестивалей, но ожидание того стоило. Среди звезд, которые будут выступать на фестивале, – Fred Again.., Martin Garrix, Sam Smith, а также поп-звезда Halsey, легендарный Liam Gallagher, один из лучших диджеев мира Skrillex, и Janelle Monáe. В прошлом году фестиваль собрал более 420 тысяч посетителей, и этот год обещает быть еще более грандиозным.





Flow

Когда: 9–11 августа

Где: Хельсинки, Финляндия

Хедлайнеры: Raye, PJ Harvey, Pulp, The Smile, Idles, Fred Again..

Сайт



Еще один скандинавский фестиваль, который возник из стремления организаторов создать событие, на которое они сами хотели бы пойти. С 2004 года Flow сохраняет свой внимательный подход, ориентированный на высокое качество, особенно в выборе музыки – на его сценах выступают только те артисты, которые действительно впечатляют организаторов. Возможно, поэтому Flow сегодня считается одним из самых современных, стремительно развивающихся и тщательно продуманных фестивалей Европы. В этом году он отмечает свое 20-летие.

В числе хедлайнеров – номинант на "Грэмми" Fred Again.., сайд-проект Тома Йорка The Smile, иконы брит-попа Pulp, выдающаяся в живых выступлениях PJ Harvey и Raye, чей дебютный альбом стал одним из лучших в 2023 году.





Way Out West

Когда: 8–10 августа

Где: Гётеборг, Швеция

Хедлайнеры: Fred Again.., Queens of the Stone Age, PJ Harvey, Pulp, The National, The Smile

Сайт



Мультижанровый фестиваль, проходящий в зеленом сердце Гётеборга – парке Slottsskogen, прекрасно воплощает шведские ценности. Он предлагает неспешную, комфортную и экологичную атмосферу для отдыха в стиле hygge, с отличной программой. Когда основные выступления в парке завершаются, фестиваль продолжается ночными концертами под девизом Stay Out West, которые проходят в нескольких клубах по всему городу.





Rock en Seine

Когда: 21–25 августа

Где: Париж, Франция

Хедлайнеры: Lana Del Rey, Måneskin, Massive Attack, PJ Harvey, The Offspring, The Smile

Сайт



Трехдневный open air в просторном парке недалеко от Парижа. Хотя "Rock en Seine" позиционируется как рок-фестиваль, на его сценах можно услышать исполнителей различных жанров, включая те, которые далеки от рок-музыки. В этом году главным хедлайнером станет музыкальная нимфа Lana Del Rey. Ее выступление дополнят горячие итальянцы Måneskin, яркая PJ Harvey, пионеры трип-хопа Massive Attack, громкие The Offspring и сайд-проект участников Radiohead – The Smile.





Lollapalooza Berlin

Когда: 7–8 сентября

Где: Берлин, Германия

Хедлайнеры: Sam Smith, Martin Garrix, The Chainsmokers, Niall Horan, Louis Tomlinson

Сайт



Американский музыкальный и арт-фестиваль, обосновавшийся в свободолюбивом Берлине. Lollapalooza всегда привлекает внимание своим звездным составом исполнителей, а между концертами на фестивальной территории есть масса развлечений, на которые организаторы уделяют особое внимание.

В этом году в Олимпийском парке можно будет увидеть лиричного Sam Smith, энергичного Martin Garrix, атмосферных The Chainsmokers, а также сольные выступления участников One Direction – Niall Horan и Louis Tomlinson.

Если ты истинный любитель музыки, не успел насладиться музыкальным летом на других фестивалях и оказался в Берлине в начале сентября, не упусти шанс присоединиться к последнему фестивальному событию года – Lollapalooza Berlin.





Бонус

Фестивали с отличной репутацией, которые тоже можно иметь в виду:

Best Kept Secret (Нидерланды)

Glastonbury (Великобритания)

Roskilde (Дания)

Nos Alive (Португалия)

Orange Warsaw Festival (Польша)

#mybloodyfestival (Литва)