Кто победит на Евровидении 2024 года: букмекеры сменили фаворита конкурса

Пока продолжаются национальные отборы к Евровидению в разных странах-участницах, букмекеры пытаются оценить фаворитов конкурса и обновляют свои рейтинги. В последнем обновлении букмекеры назвали нового фаворита Евровидение 2024.



Исландия фаворит на победу на Евровидении 2024 года. Фото из открытых источников

Согласно рейтингу букмекеров, новым лидером на победу стала Исландия. Это произошло после того, как Исландия объявила имя своего конкурсанта. Им оказался Башар Мурад, живущий в Иерусалиме. Певец в своем музыкальном творчестве затрагивает темы оккупации на Ближнем Востоке и гендерное равенство. Букмекеры дают 12% на победу Исландии на Евровидении 2024 года.

Несмотря на то, что Украина еще не определилась с представителем на Евровидении, она занимает второе место с шансами на победу 9%. Конкурсант от Украины станет известен 3 февраля во время Нацотбора Евровидения.

Тройку лидеров на Евровидении замыкает Великобритания – 8%. На четвертом месте Италия – 6%. А хозяин песенного конкурса Швеция на пятом месте – 5%.





Рейтинг букмекеров на победителя Евровидение 2024



Отметим, что перед обновлением шансов на победу лидером букмекеров были Украина и Великобритания.

Напомним, что Украину в прошлом году на конкурсе Евровидение представляла группа Tvorchi, занявшая шестое место, а победу одержала шведская певица Лорин. Таким образом, 68-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Швеции в мае. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал – 11 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекеры определили фаворита Нацотбора Евровидение 2024 года от Украины. Кто имеет самые большие шансы на победу. За право представлять Украину соревнуются сразу 11 участников.



